- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
242
利益トレード:
162 (66.94%)
損失トレード:
80 (33.06%)
ベストトレード:
10.70 USD
最悪のトレード:
-15.19 USD
総利益:
431.13 USD (45 265 pips)
総損失:
-357.63 USD (34 711 pips)
最大連続の勝ち:
15 (29.28 USD)
最大連続利益:
42.97 USD (11)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
1.12%
最大入金額:
11.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
1.81
長いトレード:
167 (69.01%)
短いトレード:
75 (30.99%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
2.66 USD
平均損失:
-4.47 USD
最大連続の負け:
5 (-21.49 USD)
最大連続損失:
-27.43 USD (2)
月間成長:
-2.98%
年間予想:
-36.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.95 USD
最大の:
40.69 USD (33.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.13% (40.69 USD)
エクイティによる:
7.65% (7.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|73
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.70 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +29.28 USD
最大連続損失: -21.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
EA BreakZone を使用した取引 製品: https://www.mql5.com/en/market/product/124930 XAUUSD で取引 タイトなストップロスでブレイクアウト戦略をシングルエントリーで使用 グリッド、平均化、マーチンゲールなどの危険な戦略は使用しない 最小ロット 0.01 で最低 100 ドルが最適
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
102%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
51
100%
242
66%
1%
1.20
0.30
USD
USD
39%
1:500