- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
242
Negociações com lucro:
162 (66.94%)
Negociações com perda:
80 (33.06%)
Melhor negociação:
10.70 USD
Pior negociação:
-15.19 USD
Lucro bruto:
431.13 USD (45 265 pips)
Perda bruta:
-357.63 USD (34 711 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (29.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.97 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
1.12%
Depósito máximo carregado:
11.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
1.81
Negociações longas:
167 (69.01%)
Negociações curtas:
75 (30.99%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
2.66 USD
Perda média:
-4.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-21.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.43 USD (2)
Crescimento mensal:
9.54%
Previsão anual:
115.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.95 USD
Máximo:
40.69 USD (33.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.13% (40.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.65% (7.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|73
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.70 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +29.28 USD
Máxima perda consecutiva: -21.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Negocie usando o EA BreakZone
Negocie em XAUUSD
Utilize a estratégia BreakOut de entrada única com stop loss apertado
Não utilizar nenhuma estratégia perigosa como Grid, média, martingale
O melhor mínimo a seguir é de 100 dólares para o lote mais pequeno de 0,01
Sem comentários
