Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Robo

Agus Wahyu Pratomo
0 comentários
Confiabilidade
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 102%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
242
Negociações com lucro:
162 (66.94%)
Negociações com perda:
80 (33.06%)
Melhor negociação:
10.70 USD
Pior negociação:
-15.19 USD
Lucro bruto:
431.13 USD (45 265 pips)
Perda bruta:
-357.63 USD (34 711 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (29.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.97 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
1.12%
Depósito máximo carregado:
11.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
1.81
Negociações longas:
167 (69.01%)
Negociações curtas:
75 (30.99%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
2.66 USD
Perda média:
-4.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-21.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.43 USD (2)
Crescimento mensal:
9.54%
Previsão anual:
115.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.95 USD
Máximo:
40.69 USD (33.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.13% (40.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.65% (7.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 242
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 73
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.70 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +29.28 USD
Máxima perda consecutiva: -21.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 mais ...
Negocie usando o EA BreakZone 


Negocie em XAUUSD

Utilize a estratégia BreakOut de entrada única com stop loss apertado

Não utilizar nenhuma estratégia perigosa como Grid, média, martingale

O melhor mínimo a seguir é de 100 dólares para o lote mais pequeno de 0,01
Sem comentários
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.13% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.