- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
167
Bénéfice trades:
120 (71.85%)
Perte trades:
47 (28.14%)
Meilleure transaction:
10.27 USD
Pire transaction:
-15.19 USD
Bénéfice brut:
310.08 USD (32 489 pips)
Perte brute:
-246.17 USD (24 030 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (29.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.97 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
1.12%
Charge de dépôt maximale:
9.15%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
102 (61.08%)
Courts trades:
65 (38.92%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.38 USD
Bénéfice moyen:
2.58 USD
Perte moyenne:
-5.24 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-21.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.43 USD (2)
Croissance mensuelle:
24.52%
Prévision annuelle:
297.51%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.95 USD
Maximal:
40.69 USD (33.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.13% (40.69 USD)
Par fonds propres:
7.65% (7.65 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|64
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +10.27 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +29.28 USD
Perte consécutive maximale: -21.49 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
Weltrade-Live
|13.47 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Tradez avec EA BreakZone
Tradez sur XAUUSD
Utilisez la stratégie BreakOut à entrée unique avec un stop loss serré.
N'utilisez aucune stratégie dangereuse comme la grille, la moyenne ou la martingale.
Le minimum idéal à respecter est de 100 $ pour le plus petit lot de 0,01.
Aucun avis
