Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Robo

Agus Wahyu Pratomo
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 83%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
167
Bénéfice trades:
120 (71.85%)
Perte trades:
47 (28.14%)
Meilleure transaction:
10.27 USD
Pire transaction:
-15.19 USD
Bénéfice brut:
310.08 USD (32 489 pips)
Perte brute:
-246.17 USD (24 030 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (29.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.97 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
1.12%
Charge de dépôt maximale:
9.15%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
102 (61.08%)
Courts trades:
65 (38.92%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.38 USD
Bénéfice moyen:
2.58 USD
Perte moyenne:
-5.24 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-21.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.43 USD (2)
Croissance mensuelle:
24.52%
Prévision annuelle:
297.51%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.95 USD
Maximal:
40.69 USD (33.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.13% (40.69 USD)
Par fonds propres:
7.65% (7.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 64
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.27 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +29.28 USD
Perte consécutive maximale: -21.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.05 × 22
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
Weltrade-Live
13.47 × 68
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
3 plus...
Tradez avec EA BreakZone


Tradez sur XAUUSD

Utilisez la stratégie BreakOut à entrée unique avec un stop loss serré.

N'utilisez aucune stratégie dangereuse comme la grille, la moyenne ou la martingale.

Le minimum idéal à respecter est de 100 $ pour le plus petit lot de 0,01.
Aucun avis
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.13% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.