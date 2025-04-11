СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BreakZone Robo
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Robo

Agus Wahyu Pratomo
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 111%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
162 (67.21%)
Убыточных трейдов:
79 (32.78%)
Лучший трейд:
10.70 USD
Худший трейд:
-15.19 USD
Общая прибыль:
431.13 USD (45 265 pips)
Общий убыток:
-353.14 USD (34 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (29.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.97 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.12%
Макс. загрузка депозита:
11.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
1.92
Длинных трейдов:
166 (68.88%)
Коротких трейдов:
75 (31.12%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
2.66 USD
Средний убыток:
-4.47 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-21.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.43 USD (2)
Прирост в месяц:
12.77%
Годовой прогноз:
154.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.95 USD
Максимальная:
40.69 USD (33.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.13% (40.69 USD)
По эквити:
7.65% (7.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 78
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.70 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29.28 USD
Макс. убыток в серии: -21.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
еще 4...
Торгуйте с помощью EA BreakZone


Торгуйте на XAUUSD

Используйте стратегию BreakOut с одним входом и жестким стоп-лоссом

Не используйте опасные стратегии, такие как сетка, усреднение, мартингейл

Лучший минимум для отслеживания — 100 долларов для наименьшего лота 0,01
Нет отзывов
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.13% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.