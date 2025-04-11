- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
162 (67.21%)
Убыточных трейдов:
79 (32.78%)
Лучший трейд:
10.70 USD
Худший трейд:
-15.19 USD
Общая прибыль:
431.13 USD (45 265 pips)
Общий убыток:
-353.14 USD (34 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (29.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.97 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.12%
Макс. загрузка депозита:
11.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
1.92
Длинных трейдов:
166 (68.88%)
Коротких трейдов:
75 (31.12%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
2.66 USD
Средний убыток:
-4.47 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-21.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.43 USD (2)
Прирост в месяц:
12.77%
Годовой прогноз:
154.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.95 USD
Максимальная:
40.69 USD (33.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.13% (40.69 USD)
По эквити:
7.65% (7.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|78
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.70 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29.28 USD
Макс. убыток в серии: -21.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
еще 4...
Торгуйте с помощью EA BreakZone
Торгуйте на XAUUSD
Используйте стратегию BreakOut с одним входом и жестким стоп-лоссом
Не используйте опасные стратегии, такие как сетка, усреднение, мартингейл
Лучший минимум для отслеживания — 100 долларов для наименьшего лота 0,01
