Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Robo

Agus Wahyu Pratomo
0 리뷰
안정성
52
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 104%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
250
이익 거래:
167 (66.80%)
손실 거래:
83 (33.20%)
최고의 거래:
10.70 USD
최악의 거래:
-15.19 USD
총 수익:
445.30 USD (46 771 pips)
총 손실:
-370.78 USD (35 971 pips)
연속 최대 이익:
15 (29.28 USD)
연속 최대 이익:
42.97 USD (11)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
1.12%
최대 입금량:
11.76%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
1.83
롱(주식매수):
173 (69.20%)
숏(주식차입매도):
77 (30.80%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.30 USD
평균 이익:
2.67 USD
평균 손실:
-4.47 USD
연속 최대 손실:
5 (-21.49 USD)
연속 최대 손실:
-27.43 USD (2)
월별 성장률:
8.65%
연간 예측:
104.99%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.95 USD
최대한의:
40.69 USD (33.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.13% (40.69 USD)
자본금별:
7.65% (7.65 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 250
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 75
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10.70 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +29.28 USD
연속 최대 손실: -21.49 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
EA BreakZone을 사용하여 거래하세요 상품: https://www.mql5.com/en/market/product/124930 XAUUSD에서 거래하세요 단일 진입 전략인 BreakOut을 사용하고 손절매는 타이트하게 설정하세요 그리드, 평균화, 마틴게일과 같은 위험한 전략은 사용하지 마세요 최소 주문량 기준 최소 주문량은 $100입니다. 0.01


2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.13% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BreakZone Robo
월별 30 USD
104%
0
0
USD
98
USD
52
100%
250
66%
1%
1.20
0.30
USD
39%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.