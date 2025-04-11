- 자본
- 축소
트레이드:
250
이익 거래:
167 (66.80%)
손실 거래:
83 (33.20%)
최고의 거래:
10.70 USD
최악의 거래:
-15.19 USD
총 수익:
445.30 USD (46 771 pips)
총 손실:
-370.78 USD (35 971 pips)
연속 최대 이익:
15 (29.28 USD)
연속 최대 이익:
42.97 USD (11)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
1.12%
최대 입금량:
11.76%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
1.83
롱(주식매수):
173 (69.20%)
숏(주식차입매도):
77 (30.80%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.30 USD
평균 이익:
2.67 USD
평균 손실:
-4.47 USD
연속 최대 손실:
5 (-21.49 USD)
연속 최대 손실:
-27.43 USD (2)
월별 성장률:
8.65%
연간 예측:
104.99%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.95 USD
최대한의:
40.69 USD (33.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.13% (40.69 USD)
자본금별:
7.65% (7.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|75
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.70 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +29.28 USD
연속 최대 손실: -21.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
EA BreakZone을 사용하여 거래하세요 상품: https://www.mql5.com/en/market/product/124930 XAUUSD에서 거래하세요 단일 진입 전략인 BreakOut을 사용하고 손절매는 타이트하게 설정하세요 그리드, 평균화, 마틴게일과 같은 위험한 전략은 사용하지 마세요 최소 주문량 기준 최소 주문량은 $100입니다. 0.01
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
104%
0
0
USD
USD
98
USD
USD
52
100%
250
66%
1%
1.20
0.30
USD
USD
39%
1:500