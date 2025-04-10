SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
4xCube-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
146 (76.43%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (23.56%)
En iyi işlem:
38.10 USD
En kötü işlem:
-33.18 USD
Brüt kâr:
1 237.94 USD (28 384 pips)
Brüt zarar:
-739.18 USD (19 260 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (129.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129.78 USD (15)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
2.64%
Maks. mevduat yükü:
9.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.93
Alış işlemleri:
95 (49.74%)
Satış işlemleri:
96 (50.26%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
8.48 USD
Ortalama zarar:
-16.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-36.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.68 USD (2)
Aylık büyüme:
2.68%
Yıllık tahmin:
32.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
101.22 USD (8.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.21% (101.22 USD)
Varlığa göre:
5.51% (52.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDxx 130
EURUSDxx 59
GBPUSDxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDxx 304
EURUSDxx 214
GBPUSDxx -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDxx 5.6K
EURUSDxx 3.9K
GBPUSDxx -383
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.10 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +129.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

BOT EURUSD MODERADO
İnceleme yok
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 14:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
