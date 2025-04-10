СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 17%
4xCube-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
231 (72.18%)
Убыточных трейдов:
89 (27.81%)
Лучший трейд:
84.42 USD
Худший трейд:
-74.70 USD
Общая прибыль:
2 092.70 USD (42 584 pips)
Общий убыток:
-1 939.90 USD (39 252 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (129.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.78 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
2.64%
Макс. загрузка депозита:
9.84%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
179 (55.94%)
Коротких трейдов:
141 (44.06%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
9.06 USD
Средний убыток:
-21.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-89.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.90 USD (2)
Прирост в месяц:
-11.90%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
380.34 USD (31.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.48% (380.34 USD)
По эквити:
5.96% (50.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDxx 259
EURUSDxx 59
GBPUSDxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDxx -42
EURUSDxx 214
GBPUSDxx -19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDxx -179
EURUSDxx 3.9K
GBPUSDxx -383
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.42 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +129.78 USD
Макс. убыток в серии: -89.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

BOT EURUSD MODERADO
Нет отзывов
2025.10.01 15:09
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.64% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 14:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
100 USD в месяц
17%
0
0
USD
640
USD
46
100%
320
72%
3%
1.07
0.48
USD
38%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.