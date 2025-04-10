- Прирост
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
231 (72.18%)
Убыточных трейдов:
89 (27.81%)
Лучший трейд:
84.42 USD
Худший трейд:
-74.70 USD
Общая прибыль:
2 092.70 USD (42 584 pips)
Общий убыток:
-1 939.90 USD (39 252 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (129.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.78 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
2.64%
Макс. загрузка депозита:
9.84%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
179 (55.94%)
Коротких трейдов:
141 (44.06%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
9.06 USD
Средний убыток:
-21.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-89.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.90 USD (2)
Прирост в месяц:
-11.90%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
380.34 USD (31.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.48% (380.34 USD)
По эквити:
5.96% (50.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|259
|EURUSDxx
|59
|GBPUSDxx
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDxx
|-42
|EURUSDxx
|214
|GBPUSDxx
|-19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDxx
|-179
|EURUSDxx
|3.9K
|GBPUSDxx
|-383
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
BOT EURUSD MODERADO
Нет отзывов
