시그널 / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 리뷰
안정성
48
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 51%
4xCube-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
380
이익 거래:
282 (74.21%)
손실 거래:
98 (25.79%)
최고의 거래:
84.42 USD
최악의 거래:
-74.70 USD
총 수익:
2 496.80 USD (49 296 pips)
총 손실:
-2 156.81 USD (42 900 pips)
연속 최대 이익:
15 (129.78 USD)
연속 최대 이익:
129.78 USD (15)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
2.64%
최대 입금량:
9.84%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
48
평균 유지 시간:
54 분
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
216 (56.84%)
숏(주식차입매도):
164 (43.16%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
8.85 USD
평균 손실:
-22.01 USD
연속 최대 손실:
4 (-89.22 USD)
연속 최대 손실:
-105.90 USD (2)
월별 성장률:
21.64%
연간 예측:
262.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
380.34 USD (31.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.48% (380.34 USD)
자본금별:
5.96% (50.94 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDxx 319
EURUSDxx 59
GBPUSDxx 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDxx 146
EURUSDxx 214
GBPUSDxx -19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDxx 2.9K
EURUSDxx 3.9K
GBPUSDxx -383
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +84.42 USD
최악의 거래: -75 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +129.78 USD
연속 최대 손실: -89.22 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

BOT EURUSD MODERADO
리뷰 없음
2025.10.01 15:09
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.64% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 14:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
