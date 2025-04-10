- 자본
- 축소
트레이드:
380
이익 거래:
282 (74.21%)
손실 거래:
98 (25.79%)
최고의 거래:
84.42 USD
최악의 거래:
-74.70 USD
총 수익:
2 496.80 USD (49 296 pips)
총 손실:
-2 156.81 USD (42 900 pips)
연속 최대 이익:
15 (129.78 USD)
연속 최대 이익:
129.78 USD (15)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
2.64%
최대 입금량:
9.84%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
48
평균 유지 시간:
54 분
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
216 (56.84%)
숏(주식차입매도):
164 (43.16%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.89 USD
평균 이익:
8.85 USD
평균 손실:
-22.01 USD
연속 최대 손실:
4 (-89.22 USD)
연속 최대 손실:
-105.90 USD (2)
월별 성장률:
21.64%
연간 예측:
262.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
380.34 USD (31.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.48% (380.34 USD)
자본금별:
5.96% (50.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|319
|EURUSDxx
|59
|GBPUSDxx
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDxx
|146
|EURUSDxx
|214
|GBPUSDxx
|-19
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDxx
|2.9K
|EURUSDxx
|3.9K
|GBPUSDxx
|-383
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +84.42 USD
최악의 거래: -75 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +129.78 USD
연속 최대 손실: -89.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
BOT EURUSD MODERADO
