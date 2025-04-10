SinaisSeções
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR

Fernando Roberto De Abreu Silva
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 19%
4xCube-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
322
Negociações com lucro:
233 (72.36%)
Negociações com perda:
89 (27.64%)
Melhor negociação:
84.42 USD
Pior negociação:
-74.70 USD
Lucro bruto:
2 104.64 USD (42 783 pips)
Perda bruta:
-1 939.90 USD (39 252 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (129.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
129.78 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
2.64%
Depósito máximo carregado:
9.84%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
180 (55.90%)
Negociações curtas:
142 (44.10%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
9.03 USD
Perda média:
-21.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-89.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-105.90 USD (2)
Crescimento mensal:
-14.61%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
380.34 USD (31.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.48% (380.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.96% (50.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDxx 261
EURUSDxx 59
GBPUSDxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDxx -30
EURUSDxx 214
GBPUSDxx -19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDxx 20
EURUSDxx 3.9K
GBPUSDxx -383
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +84.42 USD
Pior negociação: -75 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +129.78 USD
Máxima perda consecutiva: -89.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BOT EURUSD MODERADO
2025.10.01 15:09
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.64% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 14:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
