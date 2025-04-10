SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 80%
4xCube-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
191
Profit Trade:
146 (76.43%)
Loss Trade:
45 (23.56%)
Best Trade:
38.10 USD
Worst Trade:
-33.18 USD
Profitto lordo:
1 237.94 USD (28 384 pips)
Perdita lorda:
-739.18 USD (19 260 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (129.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.78 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
2.64%
Massimo carico di deposito:
9.69%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.93
Long Trade:
95 (49.74%)
Short Trade:
96 (50.26%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
8.48 USD
Perdita media:
-16.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-36.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.68 USD (2)
Crescita mensile:
4.21%
Previsione annuale:
51.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
101.22 USD (8.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.21% (101.22 USD)
Per equità:
5.51% (52.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDxx 130
EURUSDxx 59
GBPUSDxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDxx 304
EURUSDxx 214
GBPUSDxx -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDxx 5.6K
EURUSDxx 3.9K
GBPUSDxx -383
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.10 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +129.78 USD
Massima perdita consecutiva: -36.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

BOT EURUSD MODERADO
Non ci sono recensioni
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 14:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
100USD al mese
80%
0
0
USD
992
USD
34
100%
191
76%
3%
1.67
2.61
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.