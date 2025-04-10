- 成长
交易:
320
盈利交易:
231 (72.18%)
亏损交易:
89 (27.81%)
最好交易:
84.42 USD
最差交易:
-74.70 USD
毛利:
2 092.70 USD (42 584 pips)
毛利亏损:
-1 939.90 USD (39 252 pips)
最大连续赢利:
15 (129.78 USD)
最大连续盈利:
129.78 USD (15)
夏普比率:
0.04
交易活动:
2.64%
最大入金加载:
9.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.40
长期交易:
179 (55.94%)
短期交易:
141 (44.06%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
9.06 USD
平均损失:
-21.80 USD
最大连续失误:
4 (-89.22 USD)
最大连续亏损:
-105.90 USD (2)
每月增长:
-11.90%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
380.34 USD (31.99%)
相对跌幅:
结余:
38.48% (380.34 USD)
净值:
5.96% (50.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|259
|EURUSDxx
|59
|GBPUSDxx
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDxx
|-42
|EURUSDxx
|214
|GBPUSDxx
|-19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDxx
|-179
|EURUSDxx
|3.9K
|GBPUSDxx
|-383
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
