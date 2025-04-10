- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
322
利益トレード:
233 (72.36%)
損失トレード:
89 (27.64%)
ベストトレード:
84.42 USD
最悪のトレード:
-74.70 USD
総利益:
2 104.64 USD (42 783 pips)
総損失:
-1 939.90 USD (39 252 pips)
最大連続の勝ち:
15 (129.78 USD)
最大連続利益:
129.78 USD (15)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
2.64%
最大入金額:
9.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.43
長いトレード:
180 (55.90%)
短いトレード:
142 (44.10%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
9.03 USD
平均損失:
-21.80 USD
最大連続の負け:
4 (-89.22 USD)
最大連続損失:
-105.90 USD (2)
月間成長:
-14.61%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
380.34 USD (31.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.48% (380.34 USD)
エクイティによる:
5.96% (50.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|261
|EURUSDxx
|59
|GBPUSDxx
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDxx
|-30
|EURUSDxx
|214
|GBPUSDxx
|-19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDxx
|20
|EURUSDxx
|3.9K
|GBPUSDxx
|-383
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +84.42 USD
最悪のトレード: -75 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +129.78 USD
最大連続損失: -89.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
BOT EURUSD MODERADO
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
19%
0
0
USD
USD
652
USD
USD
47
100%
322
72%
3%
1.08
0.51
USD
USD
38%
1:500