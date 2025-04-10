SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 74%
4xCube-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
190
Bénéfice trades:
145 (76.31%)
Perte trades:
45 (23.68%)
Meilleure transaction:
38.10 USD
Pire transaction:
-33.18 USD
Bénéfice brut:
1 205.84 USD (27 850 pips)
Perte brute:
-739.18 USD (19 260 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (129.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
129.78 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
2.64%
Charge de dépôt maximale:
9.69%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.61
Longs trades:
94 (49.47%)
Courts trades:
96 (50.53%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
2.46 USD
Bénéfice moyen:
8.32 USD
Perte moyenne:
-16.43 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-36.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-64.68 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.83%
Prévision annuelle:
10.12%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
101.22 USD (8.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.21% (101.22 USD)
Par fonds propres:
5.51% (52.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDxx 129
EURUSDxx 59
GBPUSDxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDxx 272
EURUSDxx 214
GBPUSDxx -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDxx 5.1K
EURUSDxx 3.9K
GBPUSDxx -383
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.10 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +129.78 USD
Perte consécutive maximale: -36.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

BOT EURUSD MODERADO
Aucun avis
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 14:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
