SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 comentarios
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 19%
4xCube-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
322
Transacciones Rentables:
233 (72.36%)
Transacciones Irrentables:
89 (27.64%)
Mejor transacción:
84.42 USD
Peor transacción:
-74.70 USD
Beneficio Bruto:
2 104.64 USD (42 783 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 939.90 USD (39 252 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (129.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
129.78 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
2.64%
Carga máxima del depósito:
9.84%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.43
Transacciones Largas:
180 (55.90%)
Transacciones Cortas:
142 (44.10%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.51 USD
Beneficio medio:
9.03 USD
Pérdidas medias:
-21.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-89.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-105.90 USD (2)
Crecimiento al mes:
-14.61%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
380.34 USD (31.99%)
Reducción relativa:
De balance:
38.48% (380.34 USD)
De fondos:
5.96% (50.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDxx 261
EURUSDxx 59
GBPUSDxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDxx -30
EURUSDxx 214
GBPUSDxx -19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDxx 20
EURUSDxx 3.9K
GBPUSDxx -383
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +84.42 USD
Peor transacción: -75 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +129.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -89.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

BOT EURUSD MODERADO
No hay comentarios
2025.10.01 15:09
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.64% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 14:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
100 USD al mes
19%
0
0
USD
652
USD
47
100%
322
72%
3%
1.08
0.51
USD
38%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.