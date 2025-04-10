SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
4xCube-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
323
Gewinntrades:
234 (72.44%)
Verlusttrades:
89 (27.55%)
Bester Trade:
84.42 USD
Schlechtester Trade:
-74.70 USD
Bruttoprofit:
2 118.08 USD (43 006 pips)
Bruttoverlust:
-1 939.90 USD (39 252 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (129.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
129.78 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
2.64%
Max deposit load:
9.84%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
180 (55.73%)
Short-Positionen:
143 (44.27%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-89.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.90 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-14.51%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
380.34 USD (31.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.48% (380.34 USD)
Kapital:
5.96% (50.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDxx 262
EURUSDxx 59
GBPUSDxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDxx -16
EURUSDxx 214
GBPUSDxx -19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDxx 243
EURUSDxx 3.9K
GBPUSDxx -383
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +84.42 USD
Schlechtester Trade: -75 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +129.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -89.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

BOT EURUSD MODERADO
Keine Bewertungen
2025.10.01 15:09
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.64% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 14:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
IA TAKE STOP GOLD CONSERVADOR
100 USD pro Monat
22%
0
0
USD
665
USD
47
100%
323
72%
3%
1.09
0.55
USD
38%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.