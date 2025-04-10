SinyallerBölümler
Jaroslav Rajcher

Happy Signal

Jaroslav Rajcher
0 inceleme
Güvenilirlik
134 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 30 844%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
644
Kârla kapanan işlemler:
517 (80.27%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (19.72%)
En iyi işlem:
19 071.58 USD
En kötü işlem:
-8 229.70 USD
Brüt kâr:
418 614.55 USD (52 748 pips)
Brüt zarar:
-110 171.95 USD (11 087 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (1 116.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35 237.67 USD (11)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
4.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
16.58
Alış işlemleri:
292 (45.34%)
Satış işlemleri:
352 (54.66%)
Kâr faktörü:
3.80
Beklenen getiri:
478.95 USD
Ortalama kâr:
809.70 USD
Ortalama zarar:
-867.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 502.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 722.97 USD (3)
Aylık büyüme:
13.26%
Yıllık tahmin:
160.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.51 USD
Maksimum:
18 600.60 USD (11.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.29% (18 600.60 USD)
Varlığa göre:
2.92% (7 767.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.i 415
AUDCAD.i 109
EURGBP.i 79
NZDCHF.i 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.i 313K
AUDCAD.i -5.4K
EURGBP.i 13K
NZDCHF.i -13K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.i 38K
AUDCAD.i 2K
EURGBP.i 1.9K
NZDCHF.i 461
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19 071.58 USD
En kötü işlem: -8 230 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 116.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 502.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Website: www.happyforex.de

Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
İnceleme yok
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
2025.06.26 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 12:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 09:01
High risk of negative slippage when copying deals
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Happy Signal
Ayda 999 USD
30 844%
0
0
USD
309K
USD
134
100%
644
80%
0%
3.79
478.95
USD
11%
1:500
Kopyala

