İşlemler:
644
Kârla kapanan işlemler:
517 (80.27%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (19.72%)
En iyi işlem:
19 071.58 USD
En kötü işlem:
-8 229.70 USD
Brüt kâr:
418 614.55 USD (52 748 pips)
Brüt zarar:
-110 171.95 USD (11 087 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (1 116.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35 237.67 USD (11)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
4.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
16.58
Alış işlemleri:
292 (45.34%)
Satış işlemleri:
352 (54.66%)
Kâr faktörü:
3.80
Beklenen getiri:
478.95 USD
Ortalama kâr:
809.70 USD
Ortalama zarar:
-867.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 502.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 722.97 USD (3)
Aylık büyüme:
13.26%
Yıllık tahmin:
160.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.51 USD
Maksimum:
18 600.60 USD (11.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.29% (18 600.60 USD)
Varlığa göre:
2.92% (7 767.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|415
|AUDCAD.i
|109
|EURGBP.i
|79
|NZDCHF.i
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.i
|313K
|AUDCAD.i
|-5.4K
|EURGBP.i
|13K
|NZDCHF.i
|-13K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.i
|38K
|AUDCAD.i
|2K
|EURGBP.i
|1.9K
|NZDCHF.i
|461
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19 071.58 USD
En kötü işlem: -8 230 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 116.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 502.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
