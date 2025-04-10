- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
679
Прибыльных трейдов:
548 (80.70%)
Убыточных трейдов:
131 (19.29%)
Лучший трейд:
19 071.58 USD
Худший трейд:
-8 229.70 USD
Общая прибыль:
478 958.85 USD (55 042 pips)
Общий убыток:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (1 116.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
42 795.53 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
4.57%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
19.35
Длинных трейдов:
310 (45.66%)
Коротких трейдов:
369 (54.34%)
Профит фактор:
4.02
Мат. ожидание:
530.05 USD
Средняя прибыль:
874.01 USD
Средний убыток:
-908.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 502.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 722.97 USD (3)
Прирост в месяц:
2.53%
Годовой прогноз:
30.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.51 USD
Максимальная:
18 600.60 USD (11.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.29% (18 600.60 USD)
По эквити:
2.92% (7 767.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|434
|AUDCAD.i
|117
|EURGBP.i
|85
|NZDCHF.i
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.i
|343K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|22K
|NZDCHF.i
|-7.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.i
|40K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|2.1K
|NZDCHF.i
|579
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19 071.58 USD
Худший трейд: -8 230 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 116.39 USD
Макс. убыток в серии: -1 502.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
