Jaroslav Rajcher

Happy Signal

Jaroslav Rajcher
0 отзывов
Надежность
146 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2023 35 991%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
679
Прибыльных трейдов:
548 (80.70%)
Убыточных трейдов:
131 (19.29%)
Лучший трейд:
19 071.58 USD
Худший трейд:
-8 229.70 USD
Общая прибыль:
478 958.85 USD (55 042 pips)
Общий убыток:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (1 116.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
42 795.53 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
4.57%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
19.35
Длинных трейдов:
310 (45.66%)
Коротких трейдов:
369 (54.34%)
Профит фактор:
4.02
Мат. ожидание:
530.05 USD
Средняя прибыль:
874.01 USD
Средний убыток:
-908.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 502.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 722.97 USD (3)
Прирост в месяц:
2.53%
Годовой прогноз:
30.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.51 USD
Максимальная:
18 600.60 USD (11.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.29% (18 600.60 USD)
По эквити:
2.92% (7 767.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.i 434
AUDCAD.i 117
EURGBP.i 85
NZDCHF.i 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.i 343K
AUDCAD.i 2.3K
EURGBP.i 22K
NZDCHF.i -7.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.i 40K
AUDCAD.i 2.3K
EURGBP.i 2.1K
NZDCHF.i 579
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19 071.58 USD
Худший трейд: -8 230 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 116.39 USD
Макс. убыток в серии: -1 502.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Website: www.happyforex.de

Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
Нет отзывов
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.