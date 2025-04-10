SignaleKategorien
Happy Signal
Jaroslav Rajcher

Happy Signal

Jaroslav Rajcher
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
146 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 35 991%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
679
Gewinntrades:
548 (80.70%)
Verlusttrades:
131 (19.29%)
Bester Trade:
19 071.58 USD
Schlechtester Trade:
-8 229.70 USD
Bruttoprofit:
478 958.85 USD (55 042 pips)
Bruttoverlust:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (1 116.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
42 795.53 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
0.06%
Max deposit load:
4.57%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
19.35
Long-Positionen:
310 (45.66%)
Short-Positionen:
369 (54.34%)
Profit-Faktor:
4.02
Mathematische Gewinnerwartung:
530.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
874.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-908.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 502.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 722.97 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.53%
Jahresprognose:
30.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.51 USD
Maximaler:
18 600.60 USD (11.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.29% (18 600.60 USD)
Kapital:
2.92% (7 767.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.i 434
AUDCAD.i 117
EURGBP.i 85
NZDCHF.i 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.i 343K
AUDCAD.i 2.3K
EURGBP.i 22K
NZDCHF.i -7.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.i 40K
AUDCAD.i 2.3K
EURGBP.i 2.1K
NZDCHF.i 579
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19 071.58 USD
Schlechtester Trade: -8 230 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 116.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 502.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Website: www.happyforex.de

Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
Keine Bewertungen
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 06:00
No swaps are charged
2025.10.22 06:00
No swaps are charged
2025.10.22 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.