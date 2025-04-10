- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
679
Gewinntrades:
548 (80.70%)
Verlusttrades:
131 (19.29%)
Bester Trade:
19 071.58 USD
Schlechtester Trade:
-8 229.70 USD
Bruttoprofit:
478 958.85 USD (55 042 pips)
Bruttoverlust:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (1 116.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
42 795.53 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
0.06%
Max deposit load:
4.57%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
19.35
Long-Positionen:
310 (45.66%)
Short-Positionen:
369 (54.34%)
Profit-Faktor:
4.02
Mathematische Gewinnerwartung:
530.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
874.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-908.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 502.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 722.97 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.53%
Jahresprognose:
30.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.51 USD
Maximaler:
18 600.60 USD (11.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.29% (18 600.60 USD)
Kapital:
2.92% (7 767.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|434
|AUDCAD.i
|117
|EURGBP.i
|85
|NZDCHF.i
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY.i
|343K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|22K
|NZDCHF.i
|-7.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY.i
|40K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|2.1K
|NZDCHF.i
|579
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
