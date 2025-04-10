- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
644
Profit Trade:
517 (80.27%)
Loss Trade:
127 (19.72%)
Best Trade:
19 071.58 USD
Worst Trade:
-8 229.70 USD
Profitto lordo:
418 614.55 USD (52 748 pips)
Perdita lorda:
-110 171.95 USD (11 087 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (1 116.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 237.67 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
4.57%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
16.58
Long Trade:
292 (45.34%)
Short Trade:
352 (54.66%)
Fattore di profitto:
3.80
Profitto previsto:
478.95 USD
Profitto medio:
809.70 USD
Perdita media:
-867.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 502.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 722.97 USD (3)
Crescita mensile:
14.18%
Previsione annuale:
172.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.51 USD
Massimale:
18 600.60 USD (11.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.29% (18 600.60 USD)
Per equità:
2.92% (7 767.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|415
|AUDCAD.i
|109
|EURGBP.i
|79
|NZDCHF.i
|41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.i
|313K
|AUDCAD.i
|-5.4K
|EURGBP.i
|13K
|NZDCHF.i
|-13K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.i
|38K
|AUDCAD.i
|2K
|EURGBP.i
|1.9K
|NZDCHF.i
|461
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19 071.58 USD
Worst Trade: -8 230 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 116.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1 502.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Website: www.happyforex.de
Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
Non ci sono recensioni
