Jaroslav Rajcher

Happy Signal

Jaroslav Rajcher
0 recensioni
Affidabilità
134 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 30 844%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
644
Profit Trade:
517 (80.27%)
Loss Trade:
127 (19.72%)
Best Trade:
19 071.58 USD
Worst Trade:
-8 229.70 USD
Profitto lordo:
418 614.55 USD (52 748 pips)
Perdita lorda:
-110 171.95 USD (11 087 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (1 116.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35 237.67 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
4.57%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
16.58
Long Trade:
292 (45.34%)
Short Trade:
352 (54.66%)
Fattore di profitto:
3.80
Profitto previsto:
478.95 USD
Profitto medio:
809.70 USD
Perdita media:
-867.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 502.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 722.97 USD (3)
Crescita mensile:
14.18%
Previsione annuale:
172.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.51 USD
Massimale:
18 600.60 USD (11.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.29% (18 600.60 USD)
Per equità:
2.92% (7 767.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.i 415
AUDCAD.i 109
EURGBP.i 79
NZDCHF.i 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.i 313K
AUDCAD.i -5.4K
EURGBP.i 13K
NZDCHF.i -13K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.i 38K
AUDCAD.i 2K
EURGBP.i 1.9K
NZDCHF.i 461
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19 071.58 USD
Worst Trade: -8 230 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 116.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1 502.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Website: www.happyforex.de

Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
Non ci sono recensioni
