- 자본
- 축소
트레이드:
680
이익 거래:
549 (80.73%)
손실 거래:
131 (19.26%)
최고의 거래:
19 071.58 USD
최악의 거래:
-8 229.70 USD
총 수익:
478 968.25 USD (55 051 pips)
총 손실:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
연속 최대 이익:
39 (1 116.39 USD)
연속 최대 이익:
42 795.53 USD (18)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
0.06%
최대 입금량:
4.57%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
19.35
롱(주식매수):
310 (45.59%)
숏(주식차입매도):
370 (54.41%)
수익 요인:
4.02
기대수익:
529.29 USD
평균 이익:
872.44 USD
평균 손실:
-908.80 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 502.82 USD)
연속 최대 손실:
-14 722.97 USD (3)
월별 성장률:
2.79%
연간 예측:
33.83%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.51 USD
최대한의:
18 600.60 USD (11.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.29% (18 600.60 USD)
자본금별:
2.92% (7 767.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|434
|AUDCAD.i
|118
|EURGBP.i
|85
|NZDCHF.i
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.i
|343K
|AUDCAD.i
|2.4K
|EURGBP.i
|22K
|NZDCHF.i
|-7.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.i
|40K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|2.1K
|NZDCHF.i
|579
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19 071.58 USD
최악의 거래: -8 230 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 116.39 USD
연속 최대 손실: -1 502.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapLtd-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Website: www.happyforex.de
Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
35 992%
0
0
USD
USD
361K
USD
USD
148
100%
680
80%
0%
4.02
529.29
USD
USD
11%
1:500