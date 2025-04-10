- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
679
盈利交易:
548 (80.70%)
亏损交易:
131 (19.29%)
最好交易:
19 071.58 USD
最差交易:
-8 229.70 USD
毛利:
478 958.85 USD (55 042 pips)
毛利亏损:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
最大连续赢利:
39 (1 116.39 USD)
最大连续盈利:
42 795.53 USD (18)
夏普比率:
0.40
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
4.57%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
19.35
长期交易:
310 (45.66%)
短期交易:
369 (54.34%)
利润因子:
4.02
预期回报:
530.05 USD
平均利润:
874.01 USD
平均损失:
-908.80 USD
最大连续失误:
4 (-1 502.82 USD)
最大连续亏损:
-14 722.97 USD (3)
每月增长:
2.53%
年度预测:
30.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.51 USD
最大值:
18 600.60 USD (11.29%)
相对跌幅:
结余:
11.29% (18 600.60 USD)
净值:
2.92% (7 767.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|434
|AUDCAD.i
|117
|EURGBP.i
|85
|NZDCHF.i
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.i
|343K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|22K
|NZDCHF.i
|-7.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.i
|40K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|2.1K
|NZDCHF.i
|579
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19 071.58 USD
最差交易: -8 230 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 116.39 USD
最大连续亏损: -1 502.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
