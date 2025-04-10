SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Happy Signal
Jaroslav Rajcher

Happy Signal

Jaroslav Rajcher
0 avis
Fiabilité
133 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2023 30 846%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
643
Bénéfice trades:
517 (80.40%)
Perte trades:
126 (19.60%)
Meilleure transaction:
19 071.58 USD
Pire transaction:
-8 229.70 USD
Bénéfice brut:
418 614.55 USD (52 748 pips)
Perte brute:
-110 158.95 USD (11 078 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (1 116.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35 237.67 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
0.06%
Charge de dépôt maximale:
4.57%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
16.58
Longs trades:
291 (45.26%)
Courts trades:
352 (54.74%)
Facteur de profit:
3.80
Rendement attendu:
479.71 USD
Bénéfice moyen:
809.70 USD
Perte moyenne:
-874.28 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 502.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 722.97 USD (3)
Croissance mensuelle:
14.19%
Prévision annuelle:
172.12%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.51 USD
Maximal:
18 600.60 USD (11.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.29% (18 600.60 USD)
Par fonds propres:
2.92% (7 767.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.i 414
AUDCAD.i 109
EURGBP.i 79
NZDCHF.i 41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.i 313K
AUDCAD.i -5.4K
EURGBP.i 13K
NZDCHF.i -13K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.i 38K
AUDCAD.i 2K
EURGBP.i 1.9K
NZDCHF.i 461
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19 071.58 USD
Pire transaction: -8 230 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 116.39 USD
Perte consécutive maximale: -1 502.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Website: www.happyforex.de

Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
Aucun avis
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
2025.06.26 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 12:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 09:01
High risk of negative slippage when copying deals
