- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
679
Negociações com lucro:
548 (80.70%)
Negociações com perda:
131 (19.29%)
Melhor negociação:
19 071.58 USD
Pior negociação:
-8 229.70 USD
Lucro bruto:
478 958.85 USD (55 042 pips)
Perda bruta:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (1 116.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42 795.53 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
0.06%
Depósito máximo carregado:
4.57%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
19.35
Negociações longas:
310 (45.66%)
Negociações curtas:
369 (54.34%)
Fator de lucro:
4.02
Valor esperado:
530.05 USD
Lucro médio:
874.01 USD
Perda média:
-908.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 502.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 722.97 USD (3)
Crescimento mensal:
2.53%
Previsão anual:
30.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.51 USD
Máximo:
18 600.60 USD (11.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.29% (18 600.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.92% (7 767.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|434
|AUDCAD.i
|117
|EURGBP.i
|85
|NZDCHF.i
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.i
|343K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|22K
|NZDCHF.i
|-7.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.i
|40K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|2.1K
|NZDCHF.i
|579
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19 071.58 USD
Pior negociação: -8 230 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 116.39 USD
Máxima perda consecutiva: -1 502.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Website: www.happyforex.de
Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
35 991%
0
0
USD
USD
361K
USD
USD
146
100%
679
80%
0%
4.02
530.05
USD
USD
11%
1:500