Jaroslav Rajcher

Happy Signal

Jaroslav Rajcher
0 comentários
Confiabilidade
146 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2023 35 991%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
679
Negociações com lucro:
548 (80.70%)
Negociações com perda:
131 (19.29%)
Melhor negociação:
19 071.58 USD
Pior negociação:
-8 229.70 USD
Lucro bruto:
478 958.85 USD (55 042 pips)
Perda bruta:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (1 116.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42 795.53 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
0.06%
Depósito máximo carregado:
4.57%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
19.35
Negociações longas:
310 (45.66%)
Negociações curtas:
369 (54.34%)
Fator de lucro:
4.02
Valor esperado:
530.05 USD
Lucro médio:
874.01 USD
Perda média:
-908.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 502.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 722.97 USD (3)
Crescimento mensal:
2.53%
Previsão anual:
30.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.51 USD
Máximo:
18 600.60 USD (11.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.29% (18 600.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.92% (7 767.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.i 434
AUDCAD.i 117
EURGBP.i 85
NZDCHF.i 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.i 343K
AUDCAD.i 2.3K
EURGBP.i 22K
NZDCHF.i -7.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.i 40K
AUDCAD.i 2.3K
EURGBP.i 2.1K
NZDCHF.i 579
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19 071.58 USD
Pior negociação: -8 230 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 116.39 USD
Máxima perda consecutiva: -1 502.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Website: www.happyforex.de

Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
2025.12.02 07:50
