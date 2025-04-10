シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Happy Signal
Jaroslav Rajcher

Happy Signal

Jaroslav Rajcher
レビュー0件
信頼性
146週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 35 991%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
679
利益トレード:
548 (80.70%)
損失トレード:
131 (19.29%)
ベストトレード:
19 071.58 USD
最悪のトレード:
-8 229.70 USD
総利益:
478 958.85 USD (55 042 pips)
総損失:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
最大連続の勝ち:
39 (1 116.39 USD)
最大連続利益:
42 795.53 USD (18)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
0.06%
最大入金額:
4.57%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
19.35
長いトレード:
310 (45.66%)
短いトレード:
369 (54.34%)
プロフィットファクター:
4.02
期待されたペイオフ:
530.05 USD
平均利益:
874.01 USD
平均損失:
-908.80 USD
最大連続の負け:
4 (-1 502.82 USD)
最大連続損失:
-14 722.97 USD (3)
月間成長:
2.53%
年間予想:
30.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.51 USD
最大の:
18 600.60 USD (11.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.29% (18 600.60 USD)
エクイティによる:
2.92% (7 767.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.i 434
AUDCAD.i 117
EURGBP.i 85
NZDCHF.i 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.i 343K
AUDCAD.i 2.3K
EURGBP.i 22K
NZDCHF.i -7.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.i 40K
AUDCAD.i 2.3K
EURGBP.i 2.1K
NZDCHF.i 579
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19 071.58 USD
最悪のトレード: -8 230 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 116.39 USD
最大連続損失: -1 502.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Website: www.happyforex.de

Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
レビューなし
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 06:00
No swaps are charged
2025.10.22 06:00
No swaps are charged
2025.10.22 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
