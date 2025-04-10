- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
679
利益トレード:
548 (80.70%)
損失トレード:
131 (19.29%)
ベストトレード:
19 071.58 USD
最悪のトレード:
-8 229.70 USD
総利益:
478 958.85 USD (55 042 pips)
総損失:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
最大連続の勝ち:
39 (1 116.39 USD)
最大連続利益:
42 795.53 USD (18)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
0.06%
最大入金額:
4.57%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
19.35
長いトレード:
310 (45.66%)
短いトレード:
369 (54.34%)
プロフィットファクター:
4.02
期待されたペイオフ:
530.05 USD
平均利益:
874.01 USD
平均損失:
-908.80 USD
最大連続の負け:
4 (-1 502.82 USD)
最大連続損失:
-14 722.97 USD (3)
月間成長:
2.53%
年間予想:
30.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.51 USD
最大の:
18 600.60 USD (11.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.29% (18 600.60 USD)
エクイティによる:
2.92% (7 767.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|434
|AUDCAD.i
|117
|EURGBP.i
|85
|NZDCHF.i
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.i
|343K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|22K
|NZDCHF.i
|-7.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.i
|40K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|2.1K
|NZDCHF.i
|579
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19 071.58 USD
最悪のトレード: -8 230 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 116.39 USD
最大連続損失: -1 502.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
