Total de Trades:
679
Transacciones Rentables:
548 (80.70%)
Transacciones Irrentables:
131 (19.29%)
Mejor transacción:
19 071.58 USD
Peor transacción:
-8 229.70 USD
Beneficio Bruto:
478 958.85 USD (55 042 pips)
Pérdidas Brutas:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (1 116.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
42 795.53 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
0.06%
Carga máxima del depósito:
4.57%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
19.35
Transacciones Largas:
310 (45.66%)
Transacciones Cortas:
369 (54.34%)
Factor de Beneficio:
4.02
Beneficio Esperado:
530.05 USD
Beneficio medio:
874.01 USD
Pérdidas medias:
-908.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 502.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 722.97 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.53%
Pronóstico anual:
30.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.51 USD
Máxima:
18 600.60 USD (11.29%)
Reducción relativa:
De balance:
11.29% (18 600.60 USD)
De fondos:
2.92% (7 767.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|434
|AUDCAD.i
|117
|EURGBP.i
|85
|NZDCHF.i
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY.i
|343K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|22K
|NZDCHF.i
|-7.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY.i
|40K
|AUDCAD.i
|2.3K
|EURGBP.i
|2.1K
|NZDCHF.i
|579
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +19 071.58 USD
Peor transacción: -8 230 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 116.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 502.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
