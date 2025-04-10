SeñalesSecciones
Jaroslav Rajcher

Happy Signal

Jaroslav Rajcher
Fiabilidad
146 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2023 35 991%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
679
Transacciones Rentables:
548 (80.70%)
Transacciones Irrentables:
131 (19.29%)
Mejor transacción:
19 071.58 USD
Peor transacción:
-8 229.70 USD
Beneficio Bruto:
478 958.85 USD (55 042 pips)
Pérdidas Brutas:
-119 053.14 USD (11 427 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (1 116.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
42 795.53 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
0.06%
Carga máxima del depósito:
4.57%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
19.35
Transacciones Largas:
310 (45.66%)
Transacciones Cortas:
369 (54.34%)
Factor de Beneficio:
4.02
Beneficio Esperado:
530.05 USD
Beneficio medio:
874.01 USD
Pérdidas medias:
-908.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 502.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 722.97 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.53%
Pronóstico anual:
30.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.51 USD
Máxima:
18 600.60 USD (11.29%)
Reducción relativa:
De balance:
11.29% (18 600.60 USD)
De fondos:
2.92% (7 767.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.i 434
AUDCAD.i 117
EURGBP.i 85
NZDCHF.i 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.i 343K
AUDCAD.i 2.3K
EURGBP.i 22K
NZDCHF.i -7.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.i 40K
AUDCAD.i 2.3K
EURGBP.i 2.1K
NZDCHF.i 579
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19 071.58 USD
Peor transacción: -8 230 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 116.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 502.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Website: www.happyforex.de

Best broker: https://www.shorturl.at/1yXzj
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Happy Signal
999 USD al mes
35 991%
0
0
USD
361K
USD
146
100%
679
80%
0%
4.02
530.05
USD
11%
1:500
