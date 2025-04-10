SinyallerBölümler
Chandra Liedodo

Hfm

Chandra Liedodo
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
253
Kârla kapanan işlemler:
227 (89.72%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (10.28%)
En iyi işlem:
156.68 USD
En kötü işlem:
-109.90 USD
Brüt kâr:
3 567.41 USD (356 603 pips)
Brüt zarar:
-760.49 USD (76 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (709.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
709.08 USD (63)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
98.90%
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.77
Alış işlemleri:
253 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.69
Beklenen getiri:
11.09 USD
Ortalama kâr:
15.72 USD
Ortalama zarar:
-29.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-219.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-219.79 USD (2)
Aylık büyüme:
18.84%
Yıllık tahmin:
228.61%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
219.79 USD (7.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.28% (219.70 USD)
Varlığa göre:
24.19% (1 209.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 253
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 281K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.68 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +709.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -219.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

star 10 apr 2025

bot EA NDD

modal 5.000 usd


İnceleme yok
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 14.88% of days out of the 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 00:58
Share of trading days is too low
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 14.56% of days out of the 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 22:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 22:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 01:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
