Chandra Liedodo

HfmMASTER

Chandra Liedodo
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 262%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
511
Negociações com lucro:
466 (91.19%)
Negociações com perda:
45 (8.81%)
Melhor negociação:
442.69 USD
Pior negociação:
-109.90 USD
Lucro bruto:
8 184.42 USD (818 189 pips)
Perda bruta:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (709.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 147.25 USD (42)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
98.90%
Depósito máximo carregado:
2.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
32.51
Negociações longas:
511 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
7.87
Valor esperado:
13.98 USD
Lucro médio:
17.56 USD
Perda média:
-23.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-219.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-219.79 USD (2)
Crescimento mensal:
55.54%
Previsão anual:
673.84%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
219.79 USD (7.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.28% (219.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.37% (1 749.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr 7.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr 714K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +442.69 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +709.08 USD
Máxima perda consecutiva: -219.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

star 10 apr 2025

bot EA NDD

modal 5.000 usd

10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01



Sem comentários
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 01:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 14.88% of days out of the 121 days of the signal's entire lifetime.
