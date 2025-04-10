- Crescimento
Negociações:
511
Negociações com lucro:
466 (91.19%)
Negociações com perda:
45 (8.81%)
Melhor negociação:
442.69 USD
Pior negociação:
-109.90 USD
Lucro bruto:
8 184.42 USD (818 189 pips)
Perda bruta:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (709.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 147.25 USD (42)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
98.90%
Depósito máximo carregado:
2.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
32.51
Negociações longas:
511 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
7.87
Valor esperado:
13.98 USD
Lucro médio:
17.56 USD
Perda média:
-23.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-219.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-219.79 USD (2)
Crescimento mensal:
55.54%
Previsão anual:
673.84%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
219.79 USD (7.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.28% (219.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.37% (1 749.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|511
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|7.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|714K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +442.69 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +709.08 USD
Máxima perda consecutiva: -219.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
262%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
38
99%
511
91%
99%
7.87
13.98
USD
USD
34%
1:500