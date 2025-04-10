信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HfmMASTER
Chandra Liedodo

HfmMASTER

Chandra Liedodo
0条评论
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 260%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
507
盈利交易:
462 (91.12%)
亏损交易:
45 (8.88%)
最好交易:
442.69 USD
最差交易:
-109.90 USD
毛利:
8 144.27 USD (814 175 pips)
毛利亏损:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
最大连续赢利:
63 (709.08 USD)
最大连续盈利:
2 107.10 USD (38)
夏普比率:
0.39
交易活动:
98.90%
最大入金加载:
2.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
2 天
采收率:
32.33
长期交易:
507 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
7.83
预期回报:
14.01 USD
平均利润:
17.63 USD
平均损失:
-23.10 USD
最大连续失误:
3 (-219.70 USD)
最大连续亏损:
-219.79 USD (2)
每月增长:
53.12%
年度预测:
644.53%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
219.79 USD (7.94%)
相对跌幅:
结余:
4.28% (219.70 USD)
净值:
34.37% (1 749.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 507
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr 7.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr 710K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +442.69 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +709.08 USD
最大连续亏损: -219.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

star 10 apr 2025

bot EA NDD

modal 5.000 usd

10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01



