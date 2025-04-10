- 成长
交易:
507
盈利交易:
462 (91.12%)
亏损交易:
45 (8.88%)
最好交易:
442.69 USD
最差交易:
-109.90 USD
毛利:
8 144.27 USD (814 175 pips)
毛利亏损:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
最大连续赢利:
63 (709.08 USD)
最大连续盈利:
2 107.10 USD (38)
夏普比率:
0.39
交易活动:
98.90%
最大入金加载:
2.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
2 天
采收率:
32.33
长期交易:
507 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
7.83
预期回报:
14.01 USD
平均利润:
17.63 USD
平均损失:
-23.10 USD
最大连续失误:
3 (-219.70 USD)
最大连续亏损:
-219.79 USD (2)
每月增长:
53.12%
年度预测:
644.53%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
219.79 USD (7.94%)
相对跌幅:
结余:
4.28% (219.70 USD)
净值:
34.37% (1 749.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|7.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|710K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +442.69 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +709.08 USD
最大连续亏损: -219.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
star 10 apr 2025
bot EA NDD
modal 5.000 usd
10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01
