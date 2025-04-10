SignaleKategorien
Chandra Liedodo

HfmMASTER

Chandra Liedodo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 262%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
511
Gewinntrades:
466 (91.19%)
Verlusttrades:
45 (8.81%)
Bester Trade:
442.69 USD
Schlechtester Trade:
-109.90 USD
Bruttoprofit:
8 184.42 USD (818 189 pips)
Bruttoverlust:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (709.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 147.25 USD (42)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
98.90%
Max deposit load:
2.83%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
32.51
Long-Positionen:
511 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
7.87
Mathematische Gewinnerwartung:
13.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-219.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-219.79 USD (2)
Wachstum pro Monat :
49.58%
Jahresprognose:
601.59%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
219.79 USD (7.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.28% (219.70 USD)
Kapital:
34.37% (1 749.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDr 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDr 7.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDr 714K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +442.69 USD
Schlechtester Trade: -110 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 42
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +709.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -219.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

star 10 apr 2025

bot EA NDD

modal 5.000 usd

10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01



Keine Bewertungen
2025.12.28 19:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 01:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.