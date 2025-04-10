- Wachstum
Trades insgesamt:
511
Gewinntrades:
466 (91.19%)
Verlusttrades:
45 (8.81%)
Bester Trade:
442.69 USD
Schlechtester Trade:
-109.90 USD
Bruttoprofit:
8 184.42 USD (818 189 pips)
Bruttoverlust:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (709.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 147.25 USD (42)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
98.90%
Max deposit load:
2.83%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
32.51
Long-Positionen:
511 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
7.87
Mathematische Gewinnerwartung:
13.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-219.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-219.79 USD (2)
Wachstum pro Monat :
49.58%
Jahresprognose:
601.59%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
219.79 USD (7.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.28% (219.70 USD)
Kapital:
34.37% (1 749.63 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|511
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDr
|7.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDr
|714K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
bot EA NDD
modal 5.000 usd
10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01
Keine Bewertungen
30 USD pro Monat
262%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
38
99%
511
91%
99%
7.87
13.98
USD
USD
34%
1:500