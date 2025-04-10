- Crescita
Trade:
253
Profit Trade:
227 (89.72%)
Loss Trade:
26 (10.28%)
Best Trade:
156.68 USD
Worst Trade:
-109.90 USD
Profitto lordo:
3 567.41 USD (356 603 pips)
Perdita lorda:
-760.49 USD (76 031 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (709.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
709.08 USD (63)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
98.90%
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.77
Long Trade:
253 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.69
Profitto previsto:
11.09 USD
Profitto medio:
15.72 USD
Perdita media:
-29.25 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-219.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-219.79 USD (2)
Crescita mensile:
19.79%
Previsione annuale:
240.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
219.79 USD (7.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.28% (219.70 USD)
Per equità:
24.19% (1 209.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|253
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|281K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +156.68 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +709.08 USD
Massima perdita consecutiva: -219.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
star 10 apr 2025
bot EA NDD
modal 5.000 usd
