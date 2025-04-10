SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hfm
Chandra Liedodo

Hfm

Chandra Liedodo
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 75%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
253
Profit Trade:
227 (89.72%)
Loss Trade:
26 (10.28%)
Best Trade:
156.68 USD
Worst Trade:
-109.90 USD
Profitto lordo:
3 567.41 USD (356 603 pips)
Perdita lorda:
-760.49 USD (76 031 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (709.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
709.08 USD (63)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
98.90%
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.77
Long Trade:
253 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.69
Profitto previsto:
11.09 USD
Profitto medio:
15.72 USD
Perdita media:
-29.25 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-219.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-219.79 USD (2)
Crescita mensile:
19.79%
Previsione annuale:
240.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
219.79 USD (7.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.28% (219.70 USD)
Per equità:
24.19% (1 209.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 253
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 281K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +156.68 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +709.08 USD
Massima perdita consecutiva: -219.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

star 10 apr 2025

bot EA NDD

modal 5.000 usd


Non ci sono recensioni
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 14.88% of days out of the 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 00:58
Share of trading days is too low
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 14.56% of days out of the 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 22:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 22:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 01:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hfm
30USD al mese
75%
0
0
USD
5K
USD
25
99%
253
89%
99%
4.69
11.09
USD
24%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.