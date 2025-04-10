- 자본
- 축소
트레이드:
516
이익 거래:
469 (90.89%)
손실 거래:
47 (9.11%)
최고의 거래:
442.69 USD
최악의 거래:
-109.90 USD
총 수익:
8 355.56 USD (835 301 pips)
총 손실:
-1 160.29 USD (115 998 pips)
연속 최대 이익:
63 (709.08 USD)
연속 최대 이익:
2 147.25 USD (42)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
98.90%
최대 입금량:
2.83%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
32.74
롱(주식매수):
516 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
7.20
기대수익:
13.94 USD
평균 이익:
17.82 USD
평균 손실:
-24.69 USD
연속 최대 손실:
3 (-219.70 USD)
연속 최대 손실:
-219.79 USD (2)
월별 성장률:
48.57%
연간 예측:
589.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
219.79 USD (7.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.28% (219.70 USD)
자본금별:
34.37% (1 749.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|516
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|7.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|719K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +442.69 USD
최악의 거래: -110 USD
연속 최대 이익: 42
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +709.08 USD
연속 최대 손실: -219.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
star 10 apr 2025
bot EA NDD
modal 5.000 usd
10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
265%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
39
99%
516
90%
99%
7.20
13.94
USD
USD
34%
1:500