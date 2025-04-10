시그널섹션
Chandra Liedodo

HfmMASTER

Chandra Liedodo
0 리뷰
안정성
39
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 265%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
516
이익 거래:
469 (90.89%)
손실 거래:
47 (9.11%)
최고의 거래:
442.69 USD
최악의 거래:
-109.90 USD
총 수익:
8 355.56 USD (835 301 pips)
총 손실:
-1 160.29 USD (115 998 pips)
연속 최대 이익:
63 (709.08 USD)
연속 최대 이익:
2 147.25 USD (42)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
98.90%
최대 입금량:
2.83%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
32.74
롱(주식매수):
516 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
7.20
기대수익:
13.94 USD
평균 이익:
17.82 USD
평균 손실:
-24.69 USD
연속 최대 손실:
3 (-219.70 USD)
연속 최대 손실:
-219.79 USD (2)
월별 성장률:
48.57%
연간 예측:
589.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
219.79 USD (7.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.28% (219.70 USD)
자본금별:
34.37% (1 749.63 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDr 516
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDr 7.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDr 719K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +442.69 USD
최악의 거래: -110 USD
연속 최대 이익: 42
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +709.08 USD
연속 최대 손실: -219.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

star 10 apr 2025

bot EA NDD

modal 5.000 usd

10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01



리뷰 없음
2026.01.06 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 19:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 01:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
