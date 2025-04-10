СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HfmMASTER
Chandra Liedodo

HfmMASTER

Chandra Liedodo
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD

прирост с 2025 259%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
505
Прибыльных трейдов:
460 (91.08%)
Убыточных трейдов:
45 (8.91%)
Лучший трейд:
442.69 USD
Худший трейд:
-109.90 USD
Общая прибыль:
8 122.75 USD (812 025 pips)
Общий убыток:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (709.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 085.58 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
98.90%
Макс. загрузка депозита:
2.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
32.23
Длинных трейдов:
505 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
7.81
Мат. ожидание:
14.03 USD
Средняя прибыль:
17.66 USD
Средний убыток:
-23.10 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-219.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-219.79 USD (2)
Прирост в месяц:
52.65%
Годовой прогноз:
638.87%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
219.79 USD (7.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.28% (219.70 USD)
По эквити:
34.37% (1 749.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 505
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 7.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 708K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +442.69 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +709.08 USD
Макс. убыток в серии: -219.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

star 10 apr 2025

bot EA NDD

modal 5.000 usd

10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01



Нет отзывов
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 01:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 14.88% of days out of the 121 days of the signal's entire lifetime.
HfmMASTER

259%
0
0
USD
7K
USD
37
99%
505
91%
99%
7.81
14.03
USD
34%
1:500


