Всего трейдов:
505
Прибыльных трейдов:
460 (91.08%)
Убыточных трейдов:
45 (8.91%)
Лучший трейд:
442.69 USD
Худший трейд:
-109.90 USD
Общая прибыль:
8 122.75 USD (812 025 pips)
Общий убыток:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (709.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 085.58 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
98.90%
Макс. загрузка депозита:
2.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
32.23
Длинных трейдов:
505 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
7.81
Мат. ожидание:
14.03 USD
Средняя прибыль:
17.66 USD
Средний убыток:
-23.10 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-219.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-219.79 USD (2)
Прирост в месяц:
52.65%
Годовой прогноз:
638.87%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
219.79 USD (7.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.28% (219.70 USD)
По эквити:
34.37% (1 749.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|505
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|7.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|708K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +442.69 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +709.08 USD
Макс. убыток в серии: -219.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
star 10 apr 2025
bot EA NDD
modal 5.000 usd
10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01
Нет отзывов
