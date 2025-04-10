シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HfmMASTER
Chandra Liedodo

HfmMASTER

Chandra Liedodo
レビュー0件
信頼性
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 262%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
511
利益トレード:
466 (91.19%)
損失トレード:
45 (8.81%)
ベストトレード:
442.69 USD
最悪のトレード:
-109.90 USD
総利益:
8 184.42 USD (818 189 pips)
総損失:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
最大連続の勝ち:
63 (709.08 USD)
最大連続利益:
2 147.25 USD (42)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
98.90%
最大入金額:
2.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
32.51
長いトレード:
511 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
7.87
期待されたペイオフ:
13.98 USD
平均利益:
17.56 USD
平均損失:
-23.10 USD
最大連続の負け:
3 (-219.70 USD)
最大連続損失:
-219.79 USD (2)
月間成長:
50.69%
年間予想:
614.99%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
219.79 USD (7.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.28% (219.70 USD)
エクイティによる:
34.37% (1 749.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDr 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDr 7.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDr 714K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +442.69 USD
最悪のトレード: -110 USD
最大連続の勝ち: 42
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +709.08 USD
最大連続損失: -219.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

star 10 apr 2025

bot EA NDD

modal 5.000 usd

10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01



2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 01:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 14.88% of days out of the 121 days of the signal's entire lifetime.
