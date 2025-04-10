- 成長
トレード:
511
利益トレード:
466 (91.19%)
損失トレード:
45 (8.81%)
ベストトレード:
442.69 USD
最悪のトレード:
-109.90 USD
総利益:
8 184.42 USD (818 189 pips)
総損失:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
最大連続の勝ち:
63 (709.08 USD)
最大連続利益:
2 147.25 USD (42)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
98.90%
最大入金額:
2.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
32.51
長いトレード:
511 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
7.87
期待されたペイオフ:
13.98 USD
平均利益:
17.56 USD
平均損失:
-23.10 USD
最大連続の負け:
3 (-219.70 USD)
最大連続損失:
-219.79 USD (2)
月間成長:
50.69%
年間予想:
614.99%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
219.79 USD (7.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.28% (219.70 USD)
エクイティによる:
34.37% (1 749.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|511
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|7.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|714K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
ベストトレード: +442.69 USD
最悪のトレード: -110 USD
最大連続の勝ち: 42
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +709.08 USD
最大連続損失: -219.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
star 10 apr 2025
bot EA NDD
modal 5.000 usd
10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01
レビューなし
