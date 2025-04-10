SeñalesSecciones
Chandra Liedodo

HfmMASTER

Chandra Liedodo
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 262%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
511
Transacciones Rentables:
466 (91.19%)
Transacciones Irrentables:
45 (8.81%)
Mejor transacción:
442.69 USD
Peor transacción:
-109.90 USD
Beneficio Bruto:
8 184.42 USD (818 189 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 039.48 USD (103 919 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (709.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 147.25 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
98.90%
Carga máxima del depósito:
2.83%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
32.51
Transacciones Largas:
511 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
7.87
Beneficio Esperado:
13.98 USD
Beneficio medio:
17.56 USD
Pérdidas medias:
-23.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-219.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-219.79 USD (2)
Crecimiento al mes:
55.54%
Pronóstico anual:
673.84%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
219.79 USD (7.94%)
Reducción relativa:
De balance:
4.28% (219.70 USD)
De fondos:
34.37% (1 749.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDr 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDr 7.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDr 714K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +442.69 USD
Peor transacción: -110 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 42
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +709.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -219.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

star 10 apr 2025

bot EA NDD

modal 5.000 usd

10 apr 2025, balance = 5.000 usd, lot = 0.01



2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 01:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 14.88% of days out of the 121 days of the signal's entire lifetime.
