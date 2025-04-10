SignauxSections
Chandra Liedodo

Hfm

Chandra Liedodo
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 73%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
249
Bénéfice trades:
225 (90.36%)
Perte trades:
24 (9.64%)
Meilleure transaction:
156.68 USD
Pire transaction:
-109.90 USD
Bénéfice brut:
3 514.02 USD (351 264 pips)
Perte brute:
-747.12 USD (74 695 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (709.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
709.08 USD (63)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
98.90%
Charge de dépôt maximale:
1.05%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
12.59
Longs trades:
249 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.70
Rendement attendu:
11.11 USD
Bénéfice moyen:
15.62 USD
Perte moyenne:
-31.13 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-219.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-219.79 USD (2)
Croissance mensuelle:
19.34%
Prévision annuelle:
234.72%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
219.79 USD (7.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.28% (219.70 USD)
Par fonds propres:
24.19% (1 209.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 277K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +156.68 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +709.08 USD
Perte consécutive maximale: -219.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

star 10 apr 2025

bot EA NDD

modal 5.000 usd


2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 15:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 14.88% of days out of the 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 00:58
Share of trading days is too low
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 14.56% of days out of the 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 22:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 22:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 01:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
