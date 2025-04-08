- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
538
Kârla kapanan işlemler:
444 (82.52%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (17.47%)
En iyi işlem:
39.45 USD
En kötü işlem:
-15.75 USD
Brüt kâr:
446.54 USD (1 620 877 pips)
Brüt zarar:
-205.73 USD (761 232 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (26.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.44 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
60.60%
Maks. mevduat yükü:
55.35%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
390 (72.49%)
Satış işlemleri:
148 (27.51%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.01 USD
Ortalama zarar:
-2.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.98 USD (2)
Aylık büyüme:
16.47%
Yıllık tahmin:
201.92%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
42.31 USD (8.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.84% (42.31 USD)
Varlığa göre:
30.48% (224.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|434
|EURUSD
|53
|US30
|35
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|3
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|121
|EURUSD
|85
|US30
|10
|GBPUSD
|20
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|749K
|EURUSD
|8.5K
|US30
|100K
|GBPUSD
|2.1K
|USDCHF
|214
|EURNZD
|378
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.45 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 367
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.66 × 1760
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live20
|1.00 × 8
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|1.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1757
