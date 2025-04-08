- Прирост
Всего трейдов:
728
Прибыльных трейдов:
603 (82.82%)
Убыточных трейдов:
125 (17.17%)
Лучший трейд:
39.45 USD
Худший трейд:
-23.60 USD
Общая прибыль:
639.65 USD (2 472 274 pips)
Общий убыток:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (26.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.44 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
69.97%
Макс. загрузка депозита:
55.35%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
8.62
Длинных трейдов:
552 (75.82%)
Коротких трейдов:
176 (24.18%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
1.06 USD
Средний убыток:
-2.20 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.98 USD (2)
Прирост в месяц:
15.25%
Годовой прогноз:
182.35%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
42.31 USD (8.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.84% (42.31 USD)
По эквити:
30.48% (224.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|571
|EURUSD
|65
|US30
|46
|GBPUSD
|38
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|180
|EURUSD
|97
|US30
|19
|GBPUSD
|58
|USDCHF
|2
|GBPJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURNZD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|1.2M
|EURUSD
|9.8K
|US30
|182K
|GBPUSD
|6K
|USDCHF
|214
|GBPJPY
|714
|EURAUD
|301
|EURNZD
|378
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.45 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.25 USD
Макс. убыток в серии: -8.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 367
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 1761
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
ICMarkets-Live19
|0.76 × 51
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
еще 335...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
👉 http://bit.ly/46ssCuR
🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR
Нет отзывов
