Ameur Boudenne

ATC DTS

Ameur Boudenne
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 253%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
728
Прибыльных трейдов:
603 (82.82%)
Убыточных трейдов:
125 (17.17%)
Лучший трейд:
39.45 USD
Худший трейд:
-23.60 USD
Общая прибыль:
639.65 USD (2 472 274 pips)
Общий убыток:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (26.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.44 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
69.97%
Макс. загрузка депозита:
55.35%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
8.62
Длинных трейдов:
552 (75.82%)
Коротких трейдов:
176 (24.18%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
1.06 USD
Средний убыток:
-2.20 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.98 USD (2)
Прирост в месяц:
15.25%
Годовой прогноз:
182.35%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
42.31 USD (8.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.84% (42.31 USD)
По эквити:
30.48% (224.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 571
EURUSD 65
US30 46
GBPUSD 38
USDCHF 3
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 180
EURUSD 97
US30 19
GBPUSD 58
USDCHF 2
GBPJPY 5
EURAUD 2
EURNZD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 1.2M
EURUSD 9.8K
US30 182K
GBPUSD 6K
USDCHF 214
GBPJPY 714
EURAUD 301
EURNZD 378
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.45 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.25 USD
Макс. убыток в серии: -8.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
OctaFX-Real3
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1761
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
ICMarkets-Live19
0.76 × 51
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live20
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
еще 335...
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.

🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.

📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR


Нет отзывов
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.10.17 18:52
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.14 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.08 22:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.08 22:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
