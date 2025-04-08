SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ATC DTS
Ameur Boudenne

ATC DTS

Ameur Boudenne
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2025 256%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
729
Negociações com lucro:
604 (82.85%)
Negociações com perda:
125 (17.15%)
Melhor negociação:
39.45 USD
Pior negociação:
-23.60 USD
Lucro bruto:
642.46 USD (2 472 560 pips)
Perda bruta:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (26.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.44 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
69.97%
Depósito máximo carregado:
55.35%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
8.68
Negociações longas:
552 (75.72%)
Negociações curtas:
177 (24.28%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
1.06 USD
Perda média:
-2.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.98 USD (2)
Crescimento mensal:
13.68%
Previsão anual:
166.13%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
42.31 USD (8.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.84% (42.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.48% (224.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTEC 571
EURUSD 65
US30 46
GBPUSD 39
USDCHF 3
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTEC 180
EURUSD 97
US30 19
GBPUSD 61
USDCHF 2
GBPJPY 5
EURAUD 2
EURNZD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTEC 1.2M
EURUSD 9.8K
US30 182K
GBPUSD 6.3K
USDCHF 214
GBPJPY 714
EURAUD 301
EURNZD 378
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.45 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +26.25 USD
Máxima perda consecutiva: -8.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
OctaFX-Real3
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1761
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
ICMarkets-Live19
0.76 × 51
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live20
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.

🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.

📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR


Sem comentários
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.10.17 18:52
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.14 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.08 22:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.08 22:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.