Negociações:
729
Negociações com lucro:
604 (82.85%)
Negociações com perda:
125 (17.15%)
Melhor negociação:
39.45 USD
Pior negociação:
-23.60 USD
Lucro bruto:
642.46 USD (2 472 560 pips)
Perda bruta:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (26.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.44 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
69.97%
Depósito máximo carregado:
55.35%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
8.68
Negociações longas:
552 (75.72%)
Negociações curtas:
177 (24.28%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
1.06 USD
Perda média:
-2.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.98 USD (2)
Crescimento mensal:
13.68%
Previsão anual:
166.13%
Algotrading:
5%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
42.31 USD (8.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.84% (42.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.48% (224.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|571
|EURUSD
|65
|US30
|46
|GBPUSD
|39
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURNZD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|180
|EURUSD
|97
|US30
|19
|GBPUSD
|61
|USDCHF
|2
|GBPJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURNZD
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|1.2M
|EURUSD
|9.8K
|US30
|182K
|GBPUSD
|6.3K
|USDCHF
|214
|GBPJPY
|714
|EURAUD
|301
|EURNZD
|378
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.45 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +26.25 USD
Máxima perda consecutiva: -8.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.
👉 http://bit.ly/46ssCuR
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.
🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR
Sem comentários
