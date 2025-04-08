- 成長
トレード:
729
利益トレード:
604 (82.85%)
損失トレード:
125 (17.15%)
ベストトレード:
39.45 USD
最悪のトレード:
-23.60 USD
総利益:
642.46 USD (2 472 560 pips)
総損失:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
最大連続の勝ち:
29 (26.25 USD)
最大連続利益:
73.44 USD (5)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
69.97%
最大入金額:
55.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
8.68
長いトレード:
552 (75.72%)
短いトレード:
177 (24.28%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
1.06 USD
平均損失:
-2.20 USD
最大連続の負け:
5 (-8.43 USD)
最大連続損失:
-28.98 USD (2)
月間成長:
13.68%
年間予想:
166.13%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
42.31 USD (8.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.84% (42.31 USD)
エクイティによる:
30.48% (224.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC
|571
|EURUSD
|65
|US30
|46
|GBPUSD
|39
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC
|180
|EURUSD
|97
|US30
|19
|GBPUSD
|61
|USDCHF
|2
|GBPJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURNZD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC
|1.2M
|EURUSD
|9.8K
|US30
|182K
|GBPUSD
|6.3K
|USDCHF
|214
|GBPJPY
|714
|EURAUD
|301
|EURNZD
|378
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.45 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +26.25 USD
最大連続損失: -8.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 367
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 1761
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
ICMarkets-Live19
|0.76 × 51
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.
👉 http://bit.ly/46ssCuR
🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR
レビューなし
