シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ATC DTS
Ameur Boudenne

ATC DTS

Ameur Boudenne
レビュー0件
信頼性
38週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 256%
Tickmill-Live08
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
729
利益トレード:
604 (82.85%)
損失トレード:
125 (17.15%)
ベストトレード:
39.45 USD
最悪のトレード:
-23.60 USD
総利益:
642.46 USD (2 472 560 pips)
総損失:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
最大連続の勝ち:
29 (26.25 USD)
最大連続利益:
73.44 USD (5)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
69.97%
最大入金額:
55.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
8.68
長いトレード:
552 (75.72%)
短いトレード:
177 (24.28%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
1.06 USD
平均損失:
-2.20 USD
最大連続の負け:
5 (-8.43 USD)
最大連続損失:
-28.98 USD (2)
月間成長:
13.68%
年間予想:
166.13%
アルゴリズム取引:
5%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
42.31 USD (8.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.84% (42.31 USD)
エクイティによる:
30.48% (224.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTEC 571
EURUSD 65
US30 46
GBPUSD 39
USDCHF 3
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTEC 180
EURUSD 97
US30 19
GBPUSD 61
USDCHF 2
GBPJPY 5
EURAUD 2
EURNZD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTEC 1.2M
EURUSD 9.8K
US30 182K
GBPUSD 6.3K
USDCHF 214
GBPJPY 714
EURAUD 301
EURNZD 378
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +39.45 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +26.25 USD
最大連続損失: -8.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
OctaFX-Real3
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1761
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
ICMarkets-Live19
0.76 × 51
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live20
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
335 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.

🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.

📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR


レビューなし
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.10.17 18:52
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.14 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.08 22:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.08 22:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ATC DTS
33 USD/月
256%
0
0
USD
284
USD
38
5%
729
82%
70%
2.33
0.50
USD
30%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください