Ameur Boudenne

ATC DTS

Ameur Boudenne
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 256%
Tickmill-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
729
Gewinntrades:
604 (82.85%)
Verlusttrades:
125 (17.15%)
Bester Trade:
39.45 USD
Schlechtester Trade:
-23.60 USD
Bruttoprofit:
642.46 USD (2 472 560 pips)
Bruttoverlust:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (26.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.44 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
69.97%
Max deposit load:
55.35%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
8.68
Long-Positionen:
552 (75.72%)
Short-Positionen:
177 (24.28%)
Profit-Faktor:
2.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-8.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.98 USD (2)
Wachstum pro Monat :
13.68%
Jahresprognose:
166.13%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
42.31 USD (8.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.84% (42.31 USD)
Kapital:
30.48% (224.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC 571
EURUSD 65
US30 46
GBPUSD 39
USDCHF 3
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURNZD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC 180
EURUSD 97
US30 19
GBPUSD 61
USDCHF 2
GBPJPY 5
EURAUD 2
EURNZD 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC 1.2M
EURUSD 9.8K
US30 182K
GBPUSD 6.3K
USDCHF 214
GBPJPY 714
EURAUD 301
EURNZD 378
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.45 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
OctaFX-Real3
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1761
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
ICMarkets-Live19
0.76 × 51
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live20
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86

🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.

🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.

📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR


Keine Bewertungen
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.10.17 18:52
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.14 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.08 22:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.08 22:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ATC DTS
33 USD pro Monat
256%
0
0
USD
284
USD
38
5%
729
82%
70%
2.33
0.50
USD
30%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.