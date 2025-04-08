- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
729
Gewinntrades:
604 (82.85%)
Verlusttrades:
125 (17.15%)
Bester Trade:
39.45 USD
Schlechtester Trade:
-23.60 USD
Bruttoprofit:
642.46 USD (2 472 560 pips)
Bruttoverlust:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (26.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.44 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
69.97%
Max deposit load:
55.35%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
8.68
Long-Positionen:
552 (75.72%)
Short-Positionen:
177 (24.28%)
Profit-Faktor:
2.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-8.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.98 USD (2)
Wachstum pro Monat :
13.68%
Jahresprognose:
166.13%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
42.31 USD (8.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.84% (42.31 USD)
Kapital:
30.48% (224.75 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTEC
|571
|EURUSD
|65
|US30
|46
|GBPUSD
|39
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTEC
|180
|EURUSD
|97
|US30
|19
|GBPUSD
|61
|USDCHF
|2
|GBPJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURNZD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTEC
|1.2M
|EURUSD
|9.8K
|US30
|182K
|GBPUSD
|6.3K
|USDCHF
|214
|GBPJPY
|714
|EURAUD
|301
|EURNZD
|378
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +39.45 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.43 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 367
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 1761
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
ICMarkets-Live19
|0.76 × 51
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
noch 335 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.
👉 http://bit.ly/46ssCuR
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.
🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
33 USD pro Monat
256%
0
0
USD
USD
284
USD
USD
38
5%
729
82%
70%
2.33
0.50
USD
USD
30%
1:500