Ameur Boudenne

ATC DTS

Ameur Boudenne
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 131%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
538
Bénéfice trades:
444 (82.52%)
Perte trades:
94 (17.47%)
Meilleure transaction:
39.45 USD
Pire transaction:
-15.75 USD
Bénéfice brut:
446.54 USD (1 620 877 pips)
Perte brute:
-205.73 USD (761 232 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (26.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.44 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
60.60%
Charge de dépôt maximale:
55.35%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
5.69
Longs trades:
390 (72.49%)
Courts trades:
148 (27.51%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
1.01 USD
Perte moyenne:
-2.19 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-8.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.98 USD (2)
Croissance mensuelle:
16.64%
Prévision annuelle:
201.92%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
42.31 USD (8.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.84% (42.31 USD)
Par fonds propres:
30.48% (224.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 434
EURUSD 53
US30 35
GBPUSD 12
USDCHF 3
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 121
EURUSD 85
US30 10
GBPUSD 20
USDCHF 2
EURNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 749K
EURUSD 8.5K
US30 100K
GBPUSD 2.1K
USDCHF 214
EURNZD 378
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.45 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +26.25 USD
Perte consécutive maximale: -8.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.66 × 1760
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live20
1.00 × 8
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live19
1.00 × 12
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
334 plus...
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.