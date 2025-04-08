- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
538
Profit Trade:
444 (82.52%)
Loss Trade:
94 (17.47%)
Best Trade:
39.45 USD
Worst Trade:
-15.75 USD
Profitto lordo:
446.54 USD (1 620 877 pips)
Perdita lorda:
-205.73 USD (761 232 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (26.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.44 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
60.60%
Massimo carico di deposito:
55.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.69
Long Trade:
390 (72.49%)
Short Trade:
148 (27.51%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.01 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-8.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.98 USD (2)
Crescita mensile:
16.64%
Previsione annuale:
201.92%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.31 USD (8.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.84% (42.31 USD)
Per equità:
30.48% (224.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|434
|EURUSD
|53
|US30
|35
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|3
|EURNZD
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|121
|EURUSD
|85
|US30
|10
|GBPUSD
|20
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|749K
|EURUSD
|8.5K
|US30
|100K
|GBPUSD
|2.1K
|USDCHF
|214
|EURNZD
|378
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.45 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.25 USD
Massima perdita consecutiva: -8.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
Tickmill-Live02
|0.50 × 367
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
|0.66 × 1760
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
FBS-Real-7
|0.81 × 26
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
Exness-Real17
|0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
Exness-Real9
|0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
ICMarkets-Live20
|1.00 × 8
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
ICMarkets-Live19
|1.00 × 12
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
Exness-Real18
|1.07 × 1757
334 più
