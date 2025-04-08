SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ATC DTS
Ameur Boudenne

ATC DTS

Ameur Boudenne
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 131%
Tickmill-Live08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
538
Profit Trade:
444 (82.52%)
Loss Trade:
94 (17.47%)
Best Trade:
39.45 USD
Worst Trade:
-15.75 USD
Profitto lordo:
446.54 USD (1 620 877 pips)
Perdita lorda:
-205.73 USD (761 232 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (26.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.44 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
60.60%
Massimo carico di deposito:
55.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.69
Long Trade:
390 (72.49%)
Short Trade:
148 (27.51%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.01 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-8.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.98 USD (2)
Crescita mensile:
16.64%
Previsione annuale:
201.92%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.31 USD (8.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.84% (42.31 USD)
Per equità:
30.48% (224.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 434
EURUSD 53
US30 35
GBPUSD 12
USDCHF 3
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 121
EURUSD 85
US30 10
GBPUSD 20
USDCHF 2
EURNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 749K
EURUSD 8.5K
US30 100K
GBPUSD 2.1K
USDCHF 214
EURNZD 378
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.45 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.25 USD
Massima perdita consecutiva: -8.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.66 × 1760
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live20
1.00 × 8
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live19
1.00 × 12
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
334 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.

🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.

📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR


Non ci sono recensioni
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.14 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.08 22:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.08 22:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ATC DTS
50USD al mese
131%
0
0
USD
258
USD
25
6%
538
82%
61%
2.17
0.45
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.