- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
728
盈利交易:
603 (82.82%)
亏损交易:
125 (17.17%)
最好交易:
39.45 USD
最差交易:
-23.60 USD
毛利:
639.65 USD (2 472 274 pips)
毛利亏损:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
最大连续赢利:
29 (26.25 USD)
最大连续盈利:
73.44 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
69.97%
最大入金加载:
55.35%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
17 小时
采收率:
8.62
长期交易:
552 (75.82%)
短期交易:
176 (24.18%)
利润因子:
2.33
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
1.06 USD
平均损失:
-2.20 USD
最大连续失误:
5 (-8.43 USD)
最大连续亏损:
-28.98 USD (2)
每月增长:
14.63%
年度预测:
177.54%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
42.31 USD (8.67%)
相对跌幅:
结余:
12.84% (42.31 USD)
净值:
30.48% (224.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|571
|EURUSD
|65
|US30
|46
|GBPUSD
|38
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|180
|EURUSD
|97
|US30
|19
|GBPUSD
|58
|USDCHF
|2
|GBPJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURNZD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|1.2M
|EURUSD
|9.8K
|US30
|182K
|GBPUSD
|6K
|USDCHF
|214
|GBPJPY
|714
|EURAUD
|301
|EURNZD
|378
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.45 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +26.25 USD
最大连续亏损: -8.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 367
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 1761
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
ICMarkets-Live19
|0.76 × 51
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.
👉 http://bit.ly/46ssCuR
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.
🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
253%
0
0
USD
USD
281
USD
USD
37
5%
728
82%
70%
2.32
0.50
USD
USD
30%
1:500