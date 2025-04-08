信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ATC DTS
Ameur Boudenne

ATC DTS

Ameur Boudenne
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 253%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
728
盈利交易:
603 (82.82%)
亏损交易:
125 (17.17%)
最好交易:
39.45 USD
最差交易:
-23.60 USD
毛利:
639.65 USD (2 472 274 pips)
毛利亏损:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
最大连续赢利:
29 (26.25 USD)
最大连续盈利:
73.44 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
69.97%
最大入金加载:
55.35%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
17 小时
采收率:
8.62
长期交易:
552 (75.82%)
短期交易:
176 (24.18%)
利润因子:
2.33
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
1.06 USD
平均损失:
-2.20 USD
最大连续失误:
5 (-8.43 USD)
最大连续亏损:
-28.98 USD (2)
每月增长:
14.63%
年度预测:
177.54%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
42.31 USD (8.67%)
相对跌幅:
结余:
12.84% (42.31 USD)
净值:
30.48% (224.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTEC 571
EURUSD 65
US30 46
GBPUSD 38
USDCHF 3
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTEC 180
EURUSD 97
US30 19
GBPUSD 58
USDCHF 2
GBPJPY 5
EURAUD 2
EURNZD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTEC 1.2M
EURUSD 9.8K
US30 182K
GBPUSD 6K
USDCHF 214
GBPJPY 714
EURAUD 301
EURNZD 378
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +39.45 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +26.25 USD
最大连续亏损: -8.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
OctaFX-Real3
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1761
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
ICMarkets-Live19
0.76 × 51
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live20
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
335 更多...
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.

🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.

📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR


没有评论
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.10.17 18:52
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.14 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.08 22:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.08 22:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ATC DTS
每月50 USD
253%
0
0
USD
281
USD
37
5%
728
82%
70%
2.32
0.50
USD
30%
1:500
