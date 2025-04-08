SeñalesSecciones
Ameur Boudenne

ATC DTS

Ameur Boudenne
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 256%
Tickmill-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
729
Transacciones Rentables:
604 (82.85%)
Transacciones Irrentables:
125 (17.15%)
Mejor transacción:
39.45 USD
Peor transacción:
-23.60 USD
Beneficio Bruto:
642.46 USD (2 472 560 pips)
Pérdidas Brutas:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (26.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.44 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
69.97%
Carga máxima del depósito:
55.35%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
8.68
Transacciones Largas:
552 (75.72%)
Transacciones Cortas:
177 (24.28%)
Factor de Beneficio:
2.34
Beneficio Esperado:
0.50 USD
Beneficio medio:
1.06 USD
Pérdidas medias:
-2.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-8.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.98 USD (2)
Crecimiento al mes:
14.40%
Pronóstico anual:
174.36%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
42.31 USD (8.67%)
Reducción relativa:
De balance:
12.84% (42.31 USD)
De fondos:
30.48% (224.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USTEC 571
EURUSD 65
US30 46
GBPUSD 39
USDCHF 3
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USTEC 180
EURUSD 97
US30 19
GBPUSD 61
USDCHF 2
GBPJPY 5
EURAUD 2
EURNZD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USTEC 1.2M
EURUSD 9.8K
US30 182K
GBPUSD 6.3K
USDCHF 214
GBPJPY 714
EURAUD 301
EURNZD 378
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.45 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +26.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
OctaFX-Real3
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1761
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
ICMarkets-Live19
0.76 × 51
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live20
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
otros 335...
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.

🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.

📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR


No hay comentarios
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.10.17 18:52
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.14 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.08 22:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.08 22:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
