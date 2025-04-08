- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
729
Transacciones Rentables:
604 (82.85%)
Transacciones Irrentables:
125 (17.15%)
Mejor transacción:
39.45 USD
Peor transacción:
-23.60 USD
Beneficio Bruto:
642.46 USD (2 472 560 pips)
Pérdidas Brutas:
-275.10 USD (1 052 267 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (26.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.44 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
69.97%
Carga máxima del depósito:
55.35%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
8.68
Transacciones Largas:
552 (75.72%)
Transacciones Cortas:
177 (24.28%)
Factor de Beneficio:
2.34
Beneficio Esperado:
0.50 USD
Beneficio medio:
1.06 USD
Pérdidas medias:
-2.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-8.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.98 USD (2)
Crecimiento al mes:
14.40%
Pronóstico anual:
174.36%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
42.31 USD (8.67%)
Reducción relativa:
De balance:
12.84% (42.31 USD)
De fondos:
30.48% (224.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC
|571
|EURUSD
|65
|US30
|46
|GBPUSD
|39
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURNZD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC
|180
|EURUSD
|97
|US30
|19
|GBPUSD
|61
|USDCHF
|2
|GBPJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURNZD
|2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC
|1.2M
|EURUSD
|9.8K
|US30
|182K
|GBPUSD
|6.3K
|USDCHF
|214
|GBPJPY
|714
|EURAUD
|301
|EURNZD
|378
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +39.45 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +26.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
OctaFX-Real3
|0.00 × 1
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
Tickmill-Live02
|0.50 × 367
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 1761
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
ICMarkets-Live19
|0.76 × 51
FBS-Real-7
|0.81 × 26
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
Exness-Real17
|0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
Exness-Real9
|0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
ICMarkets-Live20
|1.00 × 8
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.
👉 http://bit.ly/46ssCuR
🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR
