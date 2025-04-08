- 자본
- 축소
트레이드:
742
이익 거래:
616 (83.01%)
손실 거래:
126 (16.98%)
최고의 거래:
39.45 USD
최악의 거래:
-23.60 USD
총 수익:
652.49 USD (2 526 543 pips)
총 손실:
-276.27 USD (1 052 378 pips)
연속 최대 이익:
29 (26.25 USD)
연속 최대 이익:
73.44 USD (5)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
71.10%
최대 입금량:
55.35%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
8.89
롱(주식매수):
564 (76.01%)
숏(주식차입매도):
178 (23.99%)
수익 요인:
2.36
기대수익:
0.51 USD
평균 이익:
1.06 USD
평균 손실:
-2.19 USD
연속 최대 손실:
5 (-8.43 USD)
연속 최대 손실:
-28.98 USD (2)
월별 성장률:
12.88%
연간 예측:
156.28%
Algo 트레이딩:
5%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
42.31 USD (8.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.84% (42.31 USD)
자본금별:
30.48% (224.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC
|581
|EURUSD
|66
|US30
|47
|GBPUSD
|40
|USDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC
|188
|EURUSD
|99
|US30
|19
|GBPUSD
|59
|USDCHF
|2
|GBPJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURNZD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC
|1.3M
|EURUSD
|10K
|US30
|186K
|GBPUSD
|6.1K
|USDCHF
|214
|GBPJPY
|714
|EURAUD
|301
|EURNZD
|378
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.45 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +26.25 USD
연속 최대 손실: -8.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 367
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 1761
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
ICMarkets-Live19
|0.76 × 51
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1366
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.
👉 http://bit.ly/46ssCuR
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.
🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR
