시그널 / MetaTrader 4 / ATC DTS
Ameur Boudenne

ATC DTS

Ameur Boudenne
0 리뷰
안정성
39
0 / 0 USD
월별 33 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 268%
Tickmill-Live08
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
742
이익 거래:
616 (83.01%)
손실 거래:
126 (16.98%)
최고의 거래:
39.45 USD
최악의 거래:
-23.60 USD
총 수익:
652.49 USD (2 526 543 pips)
총 손실:
-276.27 USD (1 052 378 pips)
연속 최대 이익:
29 (26.25 USD)
연속 최대 이익:
73.44 USD (5)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
71.10%
최대 입금량:
55.35%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
8.89
롱(주식매수):
564 (76.01%)
숏(주식차입매도):
178 (23.99%)
수익 요인:
2.36
기대수익:
0.51 USD
평균 이익:
1.06 USD
평균 손실:
-2.19 USD
연속 최대 손실:
5 (-8.43 USD)
연속 최대 손실:
-28.98 USD (2)
월별 성장률:
12.88%
연간 예측:
156.28%
Algo 트레이딩:
5%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
42.31 USD (8.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.84% (42.31 USD)
자본금별:
30.48% (224.75 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USTEC 581
EURUSD 66
US30 47
GBPUSD 40
USDCHF 3
GBPJPY 2
EURAUD 2
EURNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USTEC 188
EURUSD 99
US30 19
GBPUSD 59
USDCHF 2
GBPJPY 5
EURAUD 2
EURNZD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USTEC 1.3M
EURUSD 10K
US30 186K
GBPUSD 6.1K
USDCHF 214
GBPJPY 714
EURAUD 301
EURNZD 378
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +39.45 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +26.25 USD
연속 최대 손실: -8.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
OctaFX-Real3
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1761
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
ICMarkets-Live19
0.76 × 51
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarkets-Live20
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
335 더...
🚀 Powerful Trading Signals powered by a unique and proven strategy!
🔐 Zero-risk approach – focused on consistent, long-term growth.
💼 This is an investment-focused account, not for quick flips or high-risk trades.

🔥 Every trade is backed by a smart system, aiming for monthly profits between 5%–20%.

📊 Auto-copy available on Tickmill – join now and grow your capital the smart way!
👉 http://bit.ly/46ssCuR


리뷰 없음
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.10.17 18:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 12:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.08 22:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.08 22:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.08 22:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ATC DTS
월별 33 USD
268%
0
0
USD
253
USD
39
5%
742
83%
71%
2.36
0.51
USD
30%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.