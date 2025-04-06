SinyallerBölümler
Gabriel Cimardi Halac

Wallstreettrader

Gabriel Cimardi Halac
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 162%
FXCC1-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
756
Kârla kapanan işlemler:
618 (81.74%)
Zararla kapanan işlemler:
138 (18.25%)
En iyi işlem:
8.20 GBP
En kötü işlem:
-65.52 GBP
Brüt kâr:
1 547.66 GBP (202 579 pips)
Brüt zarar:
-1 316.14 GBP (173 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (67.48 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
79.23 GBP (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
50.72%
Maks. mevduat yükü:
99.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
406 (53.70%)
Satış işlemleri:
350 (46.30%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.31 GBP
Ortalama kâr:
2.50 GBP
Ortalama zarar:
-9.54 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1.13 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-65.52 GBP (1)
Aylık büyüme:
-16.39%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.25 GBP
Maksimum:
186.86 GBP (40.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.80% (186.86 GBP)
Varlığa göre:
25.37% (49.86 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 693
XAUEUR 63
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 130
XAUEUR 168
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
XAUEUR 16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.20 GBP
En kötü işlem: -66 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +67.48 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1.13 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCC1-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.04 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 09:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 01:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.06 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
