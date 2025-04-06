SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Wallstreettrader
Gabriel Cimardi Halac

Wallstreettrader

Gabriel Cimardi Halac
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 162%
FXCC1-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
756
Bénéfice trades:
618 (81.74%)
Perte trades:
138 (18.25%)
Meilleure transaction:
8.20 GBP
Pire transaction:
-65.52 GBP
Bénéfice brut:
1 547.66 GBP (202 579 pips)
Perte brute:
-1 316.14 GBP (173 002 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (67.48 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
79.23 GBP (18)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
50.72%
Charge de dépôt maximale:
99.95%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.24
Longs trades:
406 (53.70%)
Courts trades:
350 (46.30%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.31 GBP
Bénéfice moyen:
2.50 GBP
Perte moyenne:
-9.54 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-1.13 GBP)
Perte consécutive maximale:
-65.52 GBP (1)
Croissance mensuelle:
-16.39%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41.25 GBP
Maximal:
186.86 GBP (40.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.80% (186.86 GBP)
Par fonds propres:
25.37% (49.86 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 693
XAUEUR 63
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 130
XAUEUR 168
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
XAUEUR 16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.20 GBP
Pire transaction: -66 GBP
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +67.48 GBP
Perte consécutive maximale: -1.13 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCC1-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.04 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 09:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 01:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.06 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Wallstreettrader
30 USD par mois
162%
0
0
USD
271
GBP
37
100%
756
81%
51%
1.17
0.31
GBP
52%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.