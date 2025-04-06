- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
868
Gewinntrades:
710 (81.79%)
Verlusttrades:
158 (18.20%)
Bester Trade:
8.29 GBP
Schlechtester Trade:
-66.24 GBP
Bruttoprofit:
1 915.98 GBP (251 186 pips)
Bruttoverlust:
-1 739.79 GBP (228 273 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (67.48 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.23 GBP (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
46.35%
Max deposit load:
99.95%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.87
Long-Positionen:
468 (53.92%)
Short-Positionen:
400 (46.08%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 GBP
Durchschnittlicher Profit:
2.70 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-11.01 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1.13 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.24 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
3.68%
Jahresprognose:
44.59%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.25 GBP
Maximaler:
202.41 GBP (41.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.45% (202.41 GBP)
Kapital:
37.87% (55.08 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|805
|XAUEUR
|63
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|59
|XAUEUR
|168
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.5K
|XAUEUR
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.29 GBP
Schlechtester Trade: -66 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.48 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.13 GBP
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
107%
0
0
USD
USD
181
GBP
GBP
47
100%
868
81%
46%
1.10
0.20
GBP
GBP
59%
1:500