SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Wallstreettrader
Gabriel Cimardi Halac

Wallstreettrader

Gabriel Cimardi Halac
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 107%
FXCC1-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
868
Gewinntrades:
710 (81.79%)
Verlusttrades:
158 (18.20%)
Bester Trade:
8.29 GBP
Schlechtester Trade:
-66.24 GBP
Bruttoprofit:
1 915.98 GBP (251 186 pips)
Bruttoverlust:
-1 739.79 GBP (228 273 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (67.48 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.23 GBP (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
46.35%
Max deposit load:
99.95%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.87
Long-Positionen:
468 (53.92%)
Short-Positionen:
400 (46.08%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 GBP
Durchschnittlicher Profit:
2.70 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-11.01 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1.13 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.24 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
3.68%
Jahresprognose:
44.59%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.25 GBP
Maximaler:
202.41 GBP (41.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.45% (202.41 GBP)
Kapital:
37.87% (55.08 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 805
XAUEUR 63
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 59
XAUEUR 168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.5K
XAUEUR 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.29 GBP
Schlechtester Trade: -66 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.48 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.13 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCC1-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Wallstreettrader
30 USD pro Monat
107%
0
0
USD
181
GBP
47
100%
868
81%
46%
1.10
0.20
GBP
59%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.