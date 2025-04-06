- Crescimento
Negociações:
867
Negociações com lucro:
709 (81.77%)
Negociações com perda:
158 (18.22%)
Melhor negociação:
8.29 GBP
Pior negociação:
-66.24 GBP
Lucro bruto:
1 913.89 GBP (250 904 pips)
Perda bruta:
-1 739.79 GBP (228 273 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (67.48 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
79.23 GBP (18)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
46.35%
Depósito máximo carregado:
99.95%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
467 (53.86%)
Negociações curtas:
400 (46.14%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.20 GBP
Lucro médio:
2.70 GBP
Perda média:
-11.01 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1.13 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-66.24 GBP (1)
Crescimento mensal:
2.48%
Previsão anual:
30.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.25 GBP
Máximo:
202.41 GBP (41.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.45% (202.41 GBP)
Pelo Capital Líquido:
37.87% (55.08 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|804
|XAUEUR
|63
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|56
|XAUEUR
|168
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.2K
|XAUEUR
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.29 GBP
Pior negociação: -66 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +67.48 GBP
Máxima perda consecutiva: -1.13 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCC1-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
