Gabriel Cimardi Halac

Wallstreettrader

Gabriel Cimardi Halac
0 comentários
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 104%
FXCC1-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
867
Negociações com lucro:
709 (81.77%)
Negociações com perda:
158 (18.22%)
Melhor negociação:
8.29 GBP
Pior negociação:
-66.24 GBP
Lucro bruto:
1 913.89 GBP (250 904 pips)
Perda bruta:
-1 739.79 GBP (228 273 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (67.48 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
79.23 GBP (18)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
46.35%
Depósito máximo carregado:
99.95%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
467 (53.86%)
Negociações curtas:
400 (46.14%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.20 GBP
Lucro médio:
2.70 GBP
Perda média:
-11.01 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1.13 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-66.24 GBP (1)
Crescimento mensal:
2.48%
Previsão anual:
30.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.25 GBP
Máximo:
202.41 GBP (41.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.45% (202.41 GBP)
Pelo Capital Líquido:
37.87% (55.08 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 804
XAUEUR 63
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 56
XAUEUR 168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.2K
XAUEUR 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.29 GBP
Pior negociação: -66 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +67.48 GBP
Máxima perda consecutiva: -1.13 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCC1-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 01:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Wallstreettrader
30 USD por mês
104%
0
0
USD
178
GBP
47
100%
867
81%
46%
1.10
0.20
GBP
59%
1:500
