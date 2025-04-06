- Incremento
Total de Trades:
883
Transacciones Rentables:
721 (81.65%)
Transacciones Irrentables:
162 (18.35%)
Mejor transacción:
8.29 GBP
Peor transacción:
-66.24 GBP
Beneficio Bruto:
1 941.23 GBP (254 543 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 741.39 GBP (228 279 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (67.48 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
79.23 GBP (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
46.35%
Carga máxima del depósito:
99.95%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.99
Transacciones Largas:
477 (54.02%)
Transacciones Cortas:
406 (45.98%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.23 GBP
Beneficio medio:
2.69 GBP
Pérdidas medias:
-10.75 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1.13 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.24 GBP (1)
Crecimiento al mes:
31.35%
Pronóstico anual:
380.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.25 GBP
Máxima:
202.41 GBP (41.66%)
Reducción relativa:
De balance:
59.45% (202.41 GBP)
De fondos:
37.87% (55.08 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|820
|XAUEUR
|63
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|89
|XAUEUR
|168
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|XAUEUR
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +8.29 GBP
Peor transacción: -66 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +67.48 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -1.13 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCC1-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
