Gabriel Cimardi Halac

Wallstreettrader

Gabriel Cimardi Halac
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 134%
FXCC1-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
883
Transacciones Rentables:
721 (81.65%)
Transacciones Irrentables:
162 (18.35%)
Mejor transacción:
8.29 GBP
Peor transacción:
-66.24 GBP
Beneficio Bruto:
1 941.23 GBP (254 543 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 741.39 GBP (228 279 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (67.48 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
79.23 GBP (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
46.35%
Carga máxima del depósito:
99.95%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.99
Transacciones Largas:
477 (54.02%)
Transacciones Cortas:
406 (45.98%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.23 GBP
Beneficio medio:
2.69 GBP
Pérdidas medias:
-10.75 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1.13 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.24 GBP (1)
Crecimiento al mes:
31.35%
Pronóstico anual:
380.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.25 GBP
Máxima:
202.41 GBP (41.66%)
Reducción relativa:
De balance:
59.45% (202.41 GBP)
De fondos:
37.87% (55.08 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 820
XAUEUR 63
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 89
XAUEUR 168
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 11K
XAUEUR 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.29 GBP
Peor transacción: -66 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +67.48 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -1.13 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCC1-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.07 14:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 09:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
